राष्ट्रवादीत विधानपरिषदेसाठी MMD फॉर्म्युला? अजित पवारांचा 'तो' व्हिडीओ का दाखवला जातोय?

सीमा आढे, झी मीडिया, मुंबई : (Political News) राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात विधान परिषदेच्या एका जागेवरून चांगलीच रस्सीखेच सुरू असल्याचं पाहिलं मिळत आहे कारण पक्षाकडे जागा एक आणि इच्छुक अनेक अशी परिस्थिती आहे.
ही जागा आपल्या पदरात कशी पडेल यासाठी इच्छुकांकडून सध्या वेगवेगळ्या क्लुप्त्या लढवल्या जात आहे. सध्या अनेक इच्छुकानी आपण स्वत खासदार पार्थ पवार आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार यांना न भेटता शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून गळ घालण्याचा प्रयत्न केला आहे तर काही जणांकडून अजित पवारांनी जाहीर सभेच्या माध्यमातून दिलेल्या आश्वासनांचा व्हिडिओ समोर आणला जात आहे.
काहींनी तर थेट सोशल मीडियावर पत्र लिहून उमेदवारीची मागणी केली आहे. हे ही नसे थोडके, तर काही जणांनी थेट पक्षातील वरिष्ठांकडे पक्षनिधी देण्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये मोजण्याची तयारी दर्शवली आहे. काही जणांकडून जातीचा दाखला देत आत्तापर्यंत मराठा मुस्लिम समाजाला विधान परिषदेवर नेतृत्व देण्यात आलं मग दलित समुदायाला का नाही? असा सवाल उपस्थित करताना एमएमडी फॅक्टर राबवण्याची मागणी केली आहे.
मागील काही दिवसांत उमेदवारिच्या मागणीसाठी सुनेत्रा पवार यांची भेट शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून भेट घेणाऱ्यांमधे बुलढाणा जिल्हयाचे जिल्हाध्यक्ष आणि अल्पसंख्याक विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष नाझेर काझी, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील मगरे, धाराशिव जिल्ह्याचे माजी अध्यक्ष सुरेश बिराजदार, माजी आमदार अमरसिंह पंडित, माजी आमदार संजय दौंड, ओबीसी विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष कल्याण आखाडे, सुरेखा ठाकरे यांचा समावेश आहे. सुरेश बिराजदार यांनी पार्थ पवार आणि सुनेत्रा पवार यांची भेट घेऊन थेट अजित पवारांनी लोकसभा निवडणुकीवेळी प्रचाराच्या निमित्ताने विधानपरिषदेवर घेण्याचा दिलेला शब्द याची आठवण करून दिली आहे.
रुपाली ठोंबरे यांनी पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पत्र लिहित संधी देण्याची मागणी केली आहे. सामाजिक न्याय विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील मगरे, मुंबई राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष सिद्धार्थ कांबळे यांच्यावतीने मराठा मुस्लिम समाजाला नेतृत्व देताना राजेश विटेकर, संजय खोडके आणि इद्रिस नायकवडी यांना संधी देण्यात आली मग दलित समुदायाला का नाही असा सवाल उपस्थित करताना एमएमडी फॅक्टर राबवण्याची मागणी केली आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांच्या जवळच्या मंडळींना संधी मिळावी वरिष्ठांकडून देखील काही नावे समोर आणली आहेत. यात अनिकेत तटकरे, जिशान सिद्धकी, विक्रम काकडे आणि राजेंद्र जैन यांची नावे देखील पुढे करण्यात येत आहेत. आता पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार नेमकी कुणाला संधी देणार याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागलं आहे