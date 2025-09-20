English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Ajit Pawar News : 'वेळ नसेल तर खुर्ची रिकामी करा'; चिंतन शिबिरात अजित पवार कोणावर कडाडले?

Ajit Pawar News : अजित पवार अॅक्शन मोडमध्ये आल्यावर आणखी काय होणार? चिंतन शिबिरात सज्ज़ड दम, इशारा, सूचना अन् मार्गदर्शन... सारंकाही.   

सायली पाटील | Updated: Sep 20, 2025, 09:14 AM IST
Ajit Pawar News : 'वेळ नसेल तर खुर्ची रिकामी करा'; चिंतन शिबिरात अजित पवार कोणावर कडाडले?
Political news ajit pawar warns ministers to concentrate their work other othehrwise leave the post

Ajit Pawar News : राज्याच्या उपमुख्यमंत्रीपदी असणाऱ्या अजित पवार यांनी नुकतंच नागपूर राष्ट्रवादीच्या इथं सुरु असलेल्या राष्ट्रवादीच्या चिंतन शिबिरात हजेरी लावली. यावेळी त्यांनी आपल्या संबोधनपर भाषणातून उपस्थितांना पक्षबांधणी, पक्षाचं काम यासंदर्भात सूचना आणि मार्गदर्शन केलं. सरतेशेवटी मात्र अजित पवारांनी त्यांच्याच शैलीत प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यरिता काही मंडळींना खडे बोलही सुनावले. यावेळी विशेषत: मंत्री पवारांच्या रडारवर असल्याचं पाहायला मिळालं. शिबिरासाठी पक्षाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, दिलीप वळसे पाटील, छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, नरहरी झिरवळ, अदिती तटकरे आणि पक्षाचे मंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हाध्यक्ष व पदाधिकारी यांची उपस्थिती पाहायला मिळाली.

Add Zee News as a Preferred Source

मंत्री कोणताही असो, त्यांना पक्षापेक्षा इतर कामं जास्त महत्त्वाची वाटत असतील तर त्यांची जागा मोकळी करुया असा स्पष्ट इशारा अजित पवारांनी मंत्र्यांना दिला. 'ज्यांना पालकमंत्रिपद मिळाल त्यांना तिथं जावंच लागेल. मंत्र्यांनी पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन फिरा', असं सांगताना काही मंत्री जिल्हाध्यक्षांना विचारत नाहीत असं मात्र चालणार नाही असा सज्ज दम पवारांनी भरला. 

पक्षासाठी वेळ द्या, अजित पवाराचांच्या स्पष्ट सूचना... 

इथून पुढं मंत्र्यांना तीन दिवस मुंबईत, एक दिवस मतदारसंघात असे तीन दिवस पक्षासाठी द्यावे लागतील असा स्पष्ट इशारा देत ज्यांना वेळ देणं जमणार नाही, त्यांना खुर्ची खाली करावी लागेल असंही ते थेटच म्हणाले. खुर्ची रिकामी होताच दुसऱ्यांना संधी देऊ, अशी तंबी आपल्याच पक्षाच्या मंत्र्यांना देत त्यांनी सतर्क केलं. 

शुक्रवारी नागपुरात पार पडलेल्या चिंतन शिबिरात अजित पवार यांनी मंत्र्यांची कानउघडणी केली. काम न करता प्रसिद्धी घेणाऱ्यांना टोला लगावर माझ्यासारखं जमिनीवर सक्रिय राहा, जनसंवाद, संघटनात्मक पद भरती आणि त्यानंतर त्यावर विचार करण्याबाबतच्या सूचना त्यांनी उपस्थितांना दिल्या. पक्ष प्रवेश देताना त्या व्यक्तीची प्रतिमा जनमानसात चांगली असावी हे आधी तपासण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला. 

आमदार उशिरानं आले आणि...

प्राथमिक माहितीनुसार हे शिबीर सकाळी 9.30 वाजता सुरू झालं.  मात्र अनेक मंत्री, आमदार तिथं उपस्थितच नव्हते. हे चित्र पाहून त्यावर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करत अजित पवारांनी म्हटलं, 'पक्ष एक दिवस बोलवतो आणि आपण वेळेवर येत नाही. इथून पुढं  विमानासारखे दरवाजे बंद करू, जे उशिरा येतील त्यांना बाहेरच राहू द्या. त्यांना वेळेच महत्त्व कळू द्या' असं म्हणत वक्तशीरपणा आणि वेळेच्या महत्त्वावरून त्यांनी साऱ्यांनाच सुनावलं. 

FAQ

चिंतन शिबिराचे मुख्य उद्दिष्ट काय?
पक्षाची विचारधारा ठरवणे, स्थानिक निवडणुकीसाठी धोरण, युवा-महिला केंद्रित योजना आणि संघटनात्मक बांधणी मजबूत करणे.

अजित पवारांनी कोणत्या मंत्र्यांना इशारा दिला?
सर्व एनसीपी मंत्र्यांना, विशेषत: पालकमंत्र्यांना. पक्ष कार्याकडे दुर्लक्ष केल्यास पद सोडण्याचा स्पष्ट सल्ला.

महायुतीत एनसीपी कायम राहील का?
होय, परस्पर आदर आणि राज्य प्रगतीसाठी. स्थिरता ही प्राथमिकता असं पक्षाचं उद्दिष्ट असल्यानं हाच प्रयत्न असेल. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
political newsMaharashtra political newsajit pawar newsajit pawar news in marathiMinisters

इतर बातम्या

Good News! सर्वसामान्यांची दिवाळी होणार दमदार, खिशात येणार...

भारत