Nagar Panchayat Election Result : 'एक नंबरवर भाजपच राहील!'; काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवारांचं निकालांच्या दिवशीच लक्षवेधी वक्तव्य

Nagar Panchayat Election Result : महाराष्ट्रातील नगरपरिषद, नगरपंचायतींसाठीच्या (Nagarparishad-Nagarpanchayat Election Result 2025) निवडणुकीच्या निकालाचा दिवस राज्याच्या राजकारणाला नवं वळण देणारा असतानाच काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी मात्र या निकालात नंबर एकचा पक्ष भाजपच असेल असं स्पष्ट केलं आहे. वडेट्टीवार असं का म्हणाले आणि काँग्रेसबाबत त्यांचं नेमकं मत काय? पाहा जसंच्या जसं.
नगरपरिषदेचे कल हाती येण्यास सुरुवात झालेली असतानाच काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी काँग्रेस नंबर दोनचा पक्ष असेल असं म्हटलं मात्र नंबर एकसाठी मात्र त्यांनी भाजपचच नाव पुढे केल्यानं अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. आपल्या या वक्तव्याला त्यांनी काही कारणांसह स्पष्टीकरणही दिलं. 'निकाल थोड्या वेळात येणार आणि मी असं म्हणणार नाही की काँग्रेस पार्टी नंबर एक वर राहील पण तुम्ही सगळे या निकालानंतर चकित व्हाल. काँग्रेसला या राज्यात क्रमांक दोन वर आपण सगळे पाहू शकाल. ग्रामीण भागातील जनता आश्चर्यचकित करणारे निकाल देतील, मेट्रो शहराविषयी आम्ही फार. महाराष्ट्रात प्रचंड पैशाचा पूर आणला गेला सत्तेचा दुरुपयोग केला गेला. त्यामुळे भाजप निवडणूक आयोगाच्या सहकार्याने एक क्रमांकावर राहील. आम्ही जनतेच्या सहकार्याने कुठलेही बळ नसताना काँग्रेस पक्ष स्वबळावर क्रमांक दोन पर्यंत पोहोचेल याचाच अर्थ जनतेच्या मनात काँग्रेस आहे आणि राहील. एक नंबर वर भाजपच राहील. निकाल आल्यानंतरच हे समजेल', असं वडेट्टीवार म्हणाले.
राज्यात 246 नगरपरिषदा असून, 246 नगरपरिषदांमध्ये काँग्रेस राज्यात क्रमांक दोनवर राहील एवढा मी खात्रीने सांगतो, असं ते मोठ्या विश्वासानं म्हणाले. वडेट्टीवारांच्या म्हणण्यानुसार शिंदेंचा शिवसेना पक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर राहणार असून सत्तेच्या विरुद्ध लढताना संपूर्ण राज्यात आमचे 16 आमदार आहेत, असंही वडेट्टीवार म्हणाले.
'सोळा आमदारांच्या बळावर आम्ही क्रमांक दोन वर पोहोचतो आहोत म्हणजे जनतेच्या मनातील महिलांच्या बेरोजगारांच्या तरुणांच्या मनातील तो उद्रेक असा त्याचा अर्थ निघेल आणि त्यापासून सत्ताधारी धडा घेतील अशी मी आगाऊ सूचना देतो', असं म्हणत विदर्भात पक्ष चांगली कामगिरी करेल असं म्हणत त्यांनी विदर्भात किमान 30 ते 32 नगरपरिषदा या काँग्रेसच्या ताब्यात तुम्हाला दिसेल असंही स्पष्ट केलं. त्यामुळं आता वडेट्टीवारांचा हा विश्वास सार्थ ठरतो का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.