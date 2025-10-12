Exclusive : 'तो काय ओरडत गेला?', विधानभवनाच्या दाराशी झालेल्या बाचाबाचीवर पडळकरांची सारवासारव; कोणाचा एकेरी उल्लेख?

To The Point With Kamlesh Sutar | Gopichand Padalkar : झी 24तासच्या विशेष मुलाखतपर कार्यक्रमामध्ये अर्थात 'टू द पॉईंट' मध्ये यावेळी उपस्थिती होती भाजप नेते गोपीचंद पडळकर यांची. यावेळी काही महत्त्वाच्या आणि तितक्याच लक्षवेधी प्रश्नांची उत्तरं देत असताना पडळकरांनी काही स्फोटक वक्तव्यसुद्धा केली. जयंत पाटील यांच्यापासून थेट विधानभवन परिसरात झालेल्या बाचाबाचीवरही त्यांनी भाष्य केलं. काही प्रतिप्रश्न उपस्थित केले.
सातत्यानं वादाच्या भोवऱ्यात अडकणाऱ्या पडळकरांना विधानभवनातील एका वादग्रस्त प्रसंगाविषयीचा प्रश्न विचारण्यात आला. 'तुम्ही जितेंद्र आव्हाडांच्या आमनेसामने गेलात, तिथं वाद झाला. नंतर कार्यकर्त्यांमध्ये अक्षरश: हाणामारी झाली, हे कितपत शोभतं?' असा प्रश्न विचारला असताना पडळकर काहीसा नाराजीचा सूर आळवत आणि आव्हाडांचा एकेरी उल्लेख करत ते आरडाओरडा करत गेले मात्र आपण आपण चर्चा केली? असा प्रतिप्रश्न केला. आव्हाडांच्या वक्तव्यावर निशाणा साधत त्याचीही चर्चा होणं अपेक्षित होतं असा सूर त्यांनी आळवला.
'मी जनतेतून निवडून आलेला आमदार आहे. लोकांनी आम्हाला निवडून दिलंय... तुमच्यासाठी वेगळा नियम आणि माझ्यासाठी वेगळा नियम? तुमच्यासाठी वेगळी संस्कृती आणि माझ्यासाठी वेगळी असं होत नाही. विधान भवनाच्या प्रांगणामध्ये मला चुकीच्या पद्धतीनं बोललं जातं मग त्याला उत्तर द्यायचं नाही का?', असं वक्तव्य करत त्यांनी प्रतिक्रिया दिली.
आपण एका कोपऱ्यात उभे असताना आमचे सर्व सदस्य निघायला लागलो होतो. आम्ही निघायला लागल्यानंतर एक माणूस येतो आणि मध्ये पाचपन्नास माणसं असताना हा माणूस आमच्याकडे बघून वाकडंतिक़डं बोलतोय, आता आमदाराला कोणी बाहेरचा माणूस वेडंवाकडं बोलतो त्यावर चर्चा झाली नाही? तो आमदाराचा अपमान नाही का? असा सवाल उपस्थित करत पडळकर यांनी त्या प्रसंगावर नाराजी व्यक्त केली. आमदार आहे म्हणजे शिव्या खाऊ का, मार खाऊ का? कायदेमंडळात माझा अपमान म्हणजे कायदेमंडळाचा अपमान नाही का? हा हाणामारीचा विषय नसून, मी त्यासंदर्भात सभागृहात दिलगिरीसुद्धा व्यक्त केली होती, अशा शब्दांत सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला.
राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांच्यावरही पडळकरांनी या मुलाखतीदरम्यान काही गंभीर आरोप केले. जयंत पाटील यांनी मंत्री असताना अनेकांच्या जमिनी हडपल्याचा आरोप पडळकर यांनी केला. या मुलाखतीत त्यांनी जयंत पाटलांनी हडप केलेल्या जमिनींच्या यादीचा पाढाच वाचला.
