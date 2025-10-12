English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Exclusive : 'तो काय ओरडत गेला?', विधानभवनाच्या दाराशी झालेल्या बाचाबाचीवर पडळकरांची सारवासारव; कोणाचा एकेरी उल्लेख?

To The Point With Kamlesh Sutar Gopichand Padalkar : राज्याच्या राजकारणातील काही महत्त्वाच्या आणि चर्चेत असणाऱ्या मुद्द्यांवर गोपीचंद पडळकर यांनी भाष्य केलं. ते मुलाखतीत काय म्हणाले? पाहा...   

सायली पाटील | Updated: Oct 12, 2025, 08:52 AM IST
Exclusive : 'तो काय ओरडत गेला?', विधानभवनाच्या दाराशी झालेल्या बाचाबाचीवर पडळकरांची सारवासारव; कोणाचा एकेरी उल्लेख?
To The Point With Kamlesh Sutar | Gopichand Padalkar : झी 24तासच्या विशेष मुलाखतपर कार्यक्रमामध्ये अर्थात 'टू द पॉईंट' मध्ये यावेळी उपस्थिती होती  भाजप नेते गोपीचंद पडळकर यांची. यावेळी काही महत्त्वाच्या आणि तितक्याच लक्षवेधी प्रश्नांची उत्तरं देत असताना पडळकरांनी काही स्फोटक वक्तव्यसुद्धा केली. जयंत पाटील यांच्यापासून थेट विधानभवन परिसरात झालेल्या बाचाबाचीवरही त्यांनी भाष्य केलं. काही प्रतिप्रश्न उपस्थित केले. 

आव्हाडांसोबत झालेल्या बाचाबाचीवर काय म्हणाले पडळकर? 

सातत्यानं वादाच्या भोवऱ्यात अडकणाऱ्या पडळकरांना विधानभवनातील एका वादग्रस्त प्रसंगाविषयीचा प्रश्न विचारण्यात आला. 'तुम्ही जितेंद्र आव्हाडांच्या आमनेसामने गेलात, तिथं वाद झाला. नंतर कार्यकर्त्यांमध्ये अक्षरश: हाणामारी झाली, हे कितपत शोभतं?' असा प्रश्न विचारला असताना पडळकर काहीसा नाराजीचा सूर आळवत आणि आव्हाडांचा एकेरी उल्लेख करत ते आरडाओरडा करत गेले मात्र आपण आपण चर्चा केली? असा प्रतिप्रश्न केला. आव्हाडांच्या वक्तव्यावर निशाणा साधत त्याचीही चर्चा होणं अपेक्षित होतं असा सूर त्यांनी आळवला. 

'मी जनतेतून निवडून आलेला आमदार आहे. लोकांनी आम्हाला निवडून दिलंय... तुमच्यासाठी वेगळा नियम आणि माझ्यासाठी वेगळा नियम? तुमच्यासाठी वेगळी संस्कृती आणि माझ्यासाठी वेगळी असं होत नाही. विधान भवनाच्या प्रांगणामध्ये मला चुकीच्या पद्धतीनं बोललं जातं मग त्याला उत्तर द्यायचं नाही का?', असं वक्तव्य करत त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. 

हेसुद्धा वाचा : महाराष्ट्रातील 2 बड्या नेत्यांच्या वादामुळे राजकारणात खळबळ! गोपीचंद पडळकर यांचे जयंत पाटील यांच्यावर अत्यंत गंभीर आरोप

 

आपण एका कोपऱ्यात उभे असताना आमचे सर्व सदस्य निघायला लागलो होतो. आम्ही निघायला लागल्यानंतर एक माणूस येतो आणि मध्ये पाचपन्नास माणसं असताना हा माणूस आमच्याकडे बघून वाकडंतिक़डं बोलतोय, आता आमदाराला कोणी बाहेरचा माणूस वेडंवाकडं बोलतो त्यावर चर्चा झाली नाही? तो आमदाराचा अपमान नाही का? असा सवाल उपस्थित करत पडळकर यांनी त्या प्रसंगावर नाराजी व्यक्त केली. आमदार आहे म्हणजे शिव्या खाऊ का, मार खाऊ का? कायदेमंडळात माझा अपमान म्हणजे कायदेमंडळाचा अपमान नाही का? हा हाणामारीचा विषय नसून, मी त्यासंदर्भात सभागृहात दिलगिरीसुद्धा व्यक्त केली होती, अशा शब्दांत सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. 

पडळकरांचे जयंत पाटील यांच्यावर गंभीर आरोप 

राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांच्यावरही पडळकरांनी या मुलाखतीदरम्यान काही गंभीर आरोप केले. जयंत पाटील यांनी मंत्री असताना अनेकांच्या जमिनी हडपल्याचा आरोप पडळकर यांनी केला. या मुलाखतीत त्यांनी जयंत पाटलांनी हडप केलेल्या जमिनींच्या यादीचा पाढाच वाचला.

FAQ

'टू द पॉईंट' मुलाखतीत गोपीचंद पडळकरांनी काय स्फोटक वक्तव्ये केली?
झी २४ तासच्या 'टू द पॉईंट' या कार्यक्रमात भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी जितेंद्र आव्हाडांसोबतच्या विधानभवनातील बाचाबाचीवर भाष्य केले आणि राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटलांवर जमिनी हडपण्याचे गंभीर आरोप केले. 

जितेंद्र आव्हाडांसोबतच्या बाचाबाचीवर पडळकर काय म्हणाले?
पडळकर म्हणाले की, विधानभवनातून निघताना आव्हाडांनी त्यांच्याकडे बघून वाकडं-तिकडं बोलले, जे आमदाराचा अपमान आहे.

जयंत पाटील यांच्यावर पडळकरांनी काय गंभीर आरोप केले?
जयंत पाटलांनी मंत्री असताना अनेकांच्या जमिनी हडपल्याचा आरोप पडळकरांनी केला. विशेषतः, व्यवसायी रमेश पोरवालच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या अंगठ्यांचा वापर करून जमीन आणि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हडपल्याचा उल्लेख केला.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

