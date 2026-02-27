दिल्लीदरबारी जाणार कोण? ठाकरेंच्या शिवसेनेत धुसफूस; राज्यसभेच्या एका जागेसाठी चार बडे नेते इच्छुक

कृष्णात पाटील, झी मीडिया, मुंबई : (Political News ) दिल्लीतील राजकीय घडामोडी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या महाराष्ट्राच्या राजकारणावर परिणाम करताना दिसत असतानाच आता दिल्लीदरबारी जाण्यावरूनच ठाकरेंच्या शिवसेना पक्षामध्ये काहीशी अंतर्गत धुसफूस पाहायला मिळत आहे. राज्यसभची उमेदवारी मिळण्याआधीच ठाकरे यांच्या शिवसेनेत उमेदवारी मिळवण्यावरून रस्सीखेच सुरू असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
प्रियंका चतुर्वेदी यांच्यासोबत राजन विचारे, अंबादास दानवे, विनायक राऊत, चंद्रकांत खैरे राज्यसभा उमेदवारी मिळावी यासाठी इच्छुक असून, महाविकास आघाडी मधून एकच जागा राज्यसभेसाठी जाणार असल्याने तिन्ही पक्ष आपला उमेदवार जावा यासाठी प्रयत्न करत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने शरद पवार यांना उमेदवारी मिळावी यासाठी प्रयत्न सुरू केले असताना ठाकरेंच्या शिवसेनेत एकाच जागेसाठी उमेदवारी पक्षाला मिळण्याआधीच ही परिस्थिती पाहायला मिळत आहे.
विद्यमान खासदार प्रियंका चतुर्वेदी, माजी खासदार राजन विचारे, विनायक राऊत चंद्रकांत खैरे आणि माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे हे सुद्धा राज्यसभेवर जाण्यास इच्छुक असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. बरं, यामधील काही नेत्यांनी आपली इच्छा थेट उद्धव ठाकरेंकडे व्यक्त केली आहे. एकीकडे शरद पवारांचं नाव उमेदवारीसाठी समोर असताना ठाकरेंच्या शिवसेनेकडूनसुद्धा एक खासदार, तीन माजी खासदार आणि एक माजी विरोधी पक्षनेत्याचं नाव इच्छुक म्हणून समोर येत आहे.
ठाण्यामध्ये ठाकरेंच्या शिवसेनेची ताकद नसल्याने राजन विचारे यांचा विचार व्हावा, तर छत्रपती संभाजी नगर मध्ये शिंदे शिवसेना आणि भाजपची ताकद असल्याने एकेकाळी असलेल्या ठाकरेंच्या बालेकिल्ल्यात आपली ताकद वाढावी यासाठी अंबादास दानवे आणि चंद्रकांत खैरे इच्छुक आहेत. दुसरीकडे कोकणात ठाकरेंच्या शिवसेनेचे प्रतिनिधित्व राहावं यासाठी माजी खासदार विनायक राऊत इच्छुक आहेत. मात्र ही जागा नेमकी कोणत्या पक्षाच्या पारड्यात पडणार? त्यानंतर उमेदवारी संदर्भात तिन्ही पक्षाकडून विचार केला जाणार आहे
दरम्यान राज्यसभेच्या जागेवरून बरीच चर्चा असतानाच राज्यसभेचा चेंडू पवारांनी मविआच्या कोर्टात टाकला आहे. राज्यसभेवर जाण्यासंदर्भातील भूमिका पवारांनी स्पष्ट न करता महाविकास आघाडीच्या नेत्यांशी चर्चा करण्याचा सल्ला पक्षाच्या नेत्यांना दिल्याची माहिती असून, गुरुवार 26 फेब्रुवारी 2026 च्या रात्री शरद पवार, जयंत पाटील, शशिकांत शिंदे आणि जितेंद्र आव्हाड यांच्यात राज्यसभा निवडणुकीवर चर्चा झाल्याचीही माहिती आहे.