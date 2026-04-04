'कोणत्याही प्रकारचा उपद्रव...'; लेकावर राज ठाकरेंनी सोपवली मोठी जबाबदारी; यशवंत किल्लेदार, अविनाश जाधवांबाबत काय भूमिका?

Raj Thackeray : शिवसेनेमागोमाग मनसेनंही एक मोठा निर्णय घेत पक्षातील नेत्यांवर सोपवली महत्त्वाची जबाबदारी. काय करावं, काय करु नये हेसुद्धा स्पष्टच सांगितलं. राज ठाकरे यांचा प्रत्येक शब्द वाचा पत्रकाच्या माध्यमातून...   

सायली पाटील | Updated: Apr 4, 2026, 06:45 AM IST
Political News : महाराष्ट्रात अनेक राजकीय घडामोडी घडत असतानाच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेत अमित ठाकरे यांच्यासह पक्षातील नेत्यांवर महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली आहे. पक्षाच्या वाट्याला येणारं यशापयश दूर ठेवत पक्ष संघटना भक्कम करण्यासाठी आणि सामान्यांच्या प्रश्नांसाठी सातत्यानं आवाज उठवण्यासाठी त्यांनी पक्षातील नेत्यांना काही स्पष्ट सूचना करत त्याच्या अंमलबजावणीचीही अपेक्षा व्यक्त केली आहे. मनसेच्या वतीनं जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत पत्रकाच्या माध्यमातून यासंदर्भातील माहिती जाहीर करण्यात आली. 

3 एप्रिल 2026 रोजी राज ठाकरेंनी घेतलेला निर्णय... 

मनसेच्या वतीनं जारी करण्यात आलेल्या पत्रकानुसार पक्षातील नेत्यांचीच जिल्हा संपर्क अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. शिवसेनेमागोमाग मनसेनंही जिल्हा संपर्क अध्यक्षांच्या नावांची यादी जाहीर केली, ज्यामध्ये राज ठाकरे यांचे चिरंजीव अमित ठाकरे यांच्यावरही पक्षानं पुण्याची जबाबदारी आणि महत्त्वपूर्ण काम सोपवल्याचं स्पष्ट होत आहे. 

पक्षातील नेत्यांना काय सूचना? 

जिल्हा संपर्क अध्यक्षांची यादी जाहीर करत असताना राज ठाकरे यांनी काही स्पष्ट सूचनाही केल्या. पक्षाची धोरणं वेळोवेळी निष्ठेनं राबवावी आणि यामध्ये नेत्यांकडून कोणतीही कुचराई किंवा तडजोड स्वीकारली जाणार नाही याची नोंद घेण्याचा आग्रही सूर राज ठाकरेंनी आळवला. 'आपण व आपल्या सहकाऱ्यांकडून समाजाला कोणत्याही प्रकारचा उपद्रव होणार नाही अशा प्रकारचे आपले वर्तन असेल हिच अपेक्षा! मराठी बांधवांना भगिनींना आणि मातांना अभिमान वाटेल अशा प्रकारचे कार्य आपल्या हातून घडो', असं हक्कानं नेत्यांना सांगण्यात आलं. 

कोणत्या नेत्यावर कोणत्या जिल्ह्याची जबाबदारी? पाहा संपूर्ण यादी... 
शिरीष सावंत, संदीप दळवी- सिंधुदुर्ग
नितीन सरदेसाई, शिरीष सावंत- रत्नागिरी 
संदीप देशपांडे, योगेश परुळेकर, राजेश येरूणकर- रायगड 
मनोज चव्हाण, संजय नाई- ठाणे 
प्रमोद (राजू) पाटील, केतन नाईक- पालघर
दिलीप धोत्रे- लातूर 
बाळा नांदगावकर, विनायक म्हशीलकर, दिलीप चितलांगे, बिपिन नाईक- छत्रपती संभाजी नगर 
जयप्रकाश बाविस्कर- जालना 
संतोष नागरगोजे, सलनामसिंग गुलाटी- नांदेड 
राजेंद्र वागसकर- धाराशिव
अमित ठाकरे, अविनाश अभ्यंकर, अमेय खोपकर- पुणे 
किशोर शिंदे, सुधाकर पाटसकर- सोलापूर 
गणेश सातपुते, रणजित शिरोळे - सातारा 
यशवंत किल्लेदार, नंदकुमार चिले- कोल्हापूर
प्रकाश भोईर- धुळे 
कर्णबाळा दुनबळे - नंदुरबार 
संदीप पाचंगे, आशिष साबळे- जळगाव 
अविनाश जाधव, अभिजीत पानसे- नाशिक 
नयन कदम- अहिल्यानगर 
राजू उंबरठकर- अमरावती 
हेमंत संभूस- नागपूर 
हेमंत गडकरी- अकोला 
प्रशांत कनोजिया- यवतमाळ 
बाळा शेडगे- बुलढाणा 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

