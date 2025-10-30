राज ठाकरे मोठ्या तयारीत! युतीच्या चर्चांमध्ये करणार गौप्यस्फोट, महाराष्ट्राच्या राजकारणातील लक्षवेधी घडामोड

Raj thackeray to make Big Revelations : आगामी (BMC Election) मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या धर्तीवर या अतिशय महत्त्वाच्या अशा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या नाहीत, तोच उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यातील वाढत्या भेटीगाठी आणि कुटुंबाची जवळीक पाहता मनसे- उद्धव ठाकरेंची सेना यांच्यामध्ये युतीची अधिकृत घोषणाच बाकी आहे याचीच चर्चा सामान्य नागरिक/ मतदारांमध्ये आहे. नेतेमंडळींनीही याबाबतच्या चर्चा नकाराल्या नसल्यानं आणि युतीचे संकेत मिळत असल्यानं आता ही अधिकृत घोषणा कधी होते याकडेच सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
राज्याच्या राजकारणाला कलाटणी देणाऱ्या अनेक घटना येत्या काळात घडतील यास कारण ठरतील त्या म्हणजे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका. मतदार, मतदान, निवडणूक या साऱ्या धामधुमीत कैक राजकीय समीकरणं बदलत असून काही समीकरणं नव्यानं आकार घेत असतानाच आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे एक मोठा गौप्यस्फोट करण्याच्या तयारीत आहेत.
गुरुवारी (30 ऑक्टोबर 2025) मुंबईच्या वांद्रे इथं असणाऱ्या रंगशारदा सभागृहात आयोजित करण्याच आलेल्या मेळाव्यामध्ये राज ठाकरे मतदार यादीतील भोंगळ कारभार, बोगस मतदारांची नावं, मतचोरीसह ईव्हीएममधील फेरफार या मुद्द्यांवर बहुतांश गोष्टी जाहीरपणे उपस्थितांपुढे मांडणापर आहे. राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानी मागील काही दिवसांपासून मनसेतील बड्या नेत्यांची उपस्थिती पाहता या बैठकांमध्ये सदर दाव्यांसंदर्भातील चर्चा आणि माहितीवर दृष्टीक्षेप टाकण्यात आल्याचं म्हटलं जात आहे.
1 नोव्हेंबरला 'सत्याचा मोर्चा'मध्ये मनसेचं वेगळं अस्तित्वं दाखवून देत निवडणूक आयोगाविरोधात या मोर्चाची हाक देण्यात आली आहे. यासाठी मनसैनिकांनी वेळेत पोहोचावं अशा स्पष्ट सूचना करत यासाठी रेल्वेनं प्रवास करण्याचं आवाहन राज ठाकरे यांनी बैठकीदरम्यान दिल्याचं म्हटलं जात आहे.
विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर घेतलेला आक्षेप पाहता त्यावर आयोग उत्तर देणं अपेक्षित असतानाच ही उत्तरं भाजप आणि शिंदेंच्या शिवसेनेते नेते का देतात, त्यांना आमचे प्रश्न कळत नाहीयेत का? असा खोचक सवाल मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी विचारला असून, या मोर्चामध्ये सत्ताधाऱ्यांनीही सहभागी व्हावं असं 'अगत्याचं' निमंत्रणही त्यांनी दिलं आहे. तेव्हा आता राज ठाकरे मेळाव्यात नेमके कोणते गौप्यस्फोट करतात आणि 'सत्याचा मोर्चा' पाहून सत्ताधाऱ्यांची त्यावर काय प्रतिक्रिया असते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
