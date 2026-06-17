/हार्दिक अभिनंदन! इथं ‘ऑपरेशन टायगर’ची भक्कम पकड; तिथं ठाकरेंचे स्नेही मिलिंद नार्वेकरांची पोस्ट

Operation Tiger : शिवसेना मुख्य पक्षात फूट पडली आणि त्यातून एकनाथ शिंदे यांनी आपली वेगळी वाट निवडली. पुढं घडलेल्या सर्व घडामोडी सर्वज्ञात आहेत. मात्र, याच घडामोडी आणि सत्तांतरं मतदारांच्या पचनी पडत नाहीत तोच आणखी एका राजकीय भूकंपाचे संकेत महाराष्ट्रात मिळत आहेत. कारण ठरतंय ते म्हणजे शिंदेसेनेचं ऑपरेशन टायगर आणि ठाकरेंच्या 6 खासदारांची कथिक स्वरुपातील शिंदेसह होणारी हातमिळवणी.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या सर्व राजकीय घडामोडींच्या धर्तीवर थेट राजस्थानमध्ये जाऊन ओम बिर्ला यांची भेट घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना गट स्थापन करण्याबाबत पत्रंही दिलं असून त्यानंतर शिंदे दिल्लीत दाखल झाले. तिथं राजधानीमध्ये या सर्व घडामोडींना वेग आलेला असतानाच इथं ठाकरेंचे स्नेही आणि विश्वासू व्यक्तींपैकी एक असणाऱ्या मिलिंद नार्वेकर यांच्या एका सोशल मीडिया पोस्टनं सर्वांच्याच नजरा वळवल्या.
पुन्हा एकदा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला नव्यानं एक अग्निपरीक्षा द्यावी लागणार हे सिद्ध झालेलं असतानाच नार्वेकरांनी एक शुभेच्छापर पोस्ट लिहिली. ही पोस्ट होती राज्याच्या माजी पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्यासाठीची.
16 जून रोजी रात्री उशिरा, साधारण 10 वाजून 50 मिनिटांनी नार्वेकर यांनी शुक्ला यांचा एक फोटो पोस्ट करत लोकायुक्त संस्थेच्या सदस्यपदी निवड झाल्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन करणारी एक पोस्ट लिहिली. मुख्य म्हणजे राजकीय धुमश्चक्रीचं एकंदर वातावरण, मविआमध्ये उलथापालथ करण्यासाठी ज्यांच्यावर आरोप करण्यात आले त्यांनाच या कथित राजकीय आणीबाणीच्या वेळी नार्वेकरांनी दिलेल्या या शुभेच्छांचा नेमका अर्थ काय? हाच द्विधा मनस्थितीत टाकणारा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला, तर काहींनी आश्चर्य व्यक्त केलं.
माजी पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांची लोकायुक्त संस्थेच्या सदस्यपदी निवड झाल्याबद्दल हार्दिक अभिनंदन! pic.twitter.com/09qdAqihHh— Milind Narvekar (@NarvekarMilind_) June 16, 2026
विरोधी पक्षात असूनही सत्ताधाऱ्यांसमवेत किंवा त्यांच्या स्नेहींसमवेत असणारा नार्वेकरांचा हा सलोखा नवा विषय नाही. याआधीसुद्धा त्यांनी पंतप्रधानांपासुन ते अगदी केंद्रीय गृहमंत्र्यांपर्यंत अनेकांनाच शुभेच्छा दिल्याचं पाहायला मिळालं. मात्र, यावेळी त्यांनी लिहिलेली पोस्ट आणि राज्यतील एकंदर राजकीय उलथापालथ पाहता ही पोस्ट तुलनेनं अधिकच चर्चेत आहे असं म्हणायला हरकत नाही.