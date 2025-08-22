'आले मोठे...' तुरुंगात असायला हवेत ते मुख्यमंत्रीपदी... म्हणत ठाकरेसेनेचा शाहंवर घणाघात; पंतप्रधानांचं नाव घेत....

Saamana editorial Amit Shah Narendra Modi BJP: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत मांडलेल्या घटनादुरुस्तीच्या विधेयकावरून वादंग माजलेलं असतानाच त्यांच्या या भूमिकेचा कडाडून विरोध करण्यात ठाकरेंचा शिवसेना पक्षसुद्धा मागे राहिला नाही. ठाकरे सेनेचं मुखपत्र असणाऱ्या 'सामना' या वृत्तपत्राच्या माध्यमातून गृहमंत्र्यांवर नैतिकतेच्या मुद्द्यावरून शाब्दिक टीकेची झोड उठवण्यात आली आहे.
अमित शाह यांनी लोकशाहीची, संविधानाची हत्या केली. त्यांनी सरकार पाडण्यासाठी देशाच्या घटनेत बदल केल्याची टीका सामनातून करण्यात आली आहे. शाह यांनी महाराष्ट्र, आसाम, दिल्लीतील त्यांच्या सरकारात असलेल्या गुन्हेगारांचे राजीनामे आधी घ्यावेत आणि नंतर इतरांना नैतिकता शिकवावी असा सणसणीत टोला 'सामना'तून लगावण्यात आला आहे.
'अमित शाह हे सर्व प्रकारचे भ्रष्टाचारी, खुनी, बलात्कारी, काळा बाजारी, दरोडेबाज मंडळींना भाजपमध्ये घेऊन हे महाशय राजकारण व सत्ताकारण करतात. भ्रष्ट पैशांच्या राशीवर बसून ते नैतिकतेचे प्रवचन देतात, देशाच्या उपराष्ट्रपतींना गायब करतात आणि विरोधकांची सरकारे पाडण्यासाठी, त्यांना अटक करण्यासाठी भारताची घटना बदलतात. ही नैतिकता नसून लोकशाही व संविधानाची हत्या आहे', असं अग्रलेखात लिहिण्यात आलं.
'आला मोठा शहाणपणा शिकवायला!' असा टोला लगावत लोकसभेत शाहंच्या नैतिकतेचे तुकडे करून तोंडावर फेकले, ही सुरुवात आहे! अशा शब्दांत ठाकरे सेनेनं गृहमंत्र्यांना ललकारलं.
कुठलेही सरकार तुरुंगातून चालवले जाऊ शकत नाही. तुरुंगात राहून मुख्यमंत्री राज्याचा कारभार करत असेल तर ही परिस्थिती लोकांवर अन्याय करणारी ठरते, असं मत माडणाऱ्या गृहमंत्र्यांवर टीका करत, 'सरकार तुरुंगातून चालवले जाऊ शकत नाही हे शाहंचे म्हणणे खरे आहे, पण ज्यांची जागा तुरुंगात असायला हवी असे लोक मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्रीपदी नेमूनही सरकार चालवले जाऊ शकत नाही हे अमित शाह यांनी समजून घेतले पाहिजे' अशा शब्दांत आरसा दाखवला.
विरोधकांनी केलेला विरोध पुन्हा एकदा समोर उभा करत शाह यांना सद्यस्थितीची दाखवून देत या अग्रलेखात लोकसभेच्या सदनातील घडला प्रकार पुनरूज्जीवित करून सांगण्यात आला. 'अटकेनंतर 30 दिवसांत पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, मंत्र्यांच्या हकालपट्टीची तरतूद असलेले घटना दुरुस्ती विधेयक गृहमंत्री शाह यांनी लोकसभेत सादर करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्या विधेयकाचे तुकडे करून विरोधकांनी त्यांच्या तोंडावर फेकले'.
हा विरोध पाहता शाह यांनी सदनातील पहिल्या रांगेतील जागा सोडून चौथ्या रांगेतील बाकावरून विधेयक करण्याची कृती विरोधकांप्रती असणारी भीतीच असल्याची बाब अग्रलेखातून अधोरेखित करण्यात आली. किंबहुना शाहंची ही भूमिका म्हणजे विरोधकांच्या एकजुटीचा हा प्रभाव आहे असंही अग्रलेखातून ठळकपणे मांडण्यात आलं. केंद्रात व गुजरातमध्ये भाजपचे सरकार आल्यावर यंत्रणांवर दबाव आणून अमित शाह यांना दोषमुक्त वगैरे करण्यात आले. सरकारी यंत्रणांच्या गैरवापराची सुरुवात शाह यांनी स्वतःपासून केली होती इथपर्यंतचे प्रसंग सामनातून उघड करण्यात आले.
राजस्थान, मध्य प्रदेशातील हजारो हेक्टर जमीन विविध प्रकल्पांच्या नावाखाली अदानींना बहाल करण्यात आल्याचं म्हणच झारखंड, छत्तीसगढमध्ये अदानी जंगलोतड करत आहेत. प्रत्यक्षात हा गुन्हा असून त्यास असणारं मोदींचं समर्थन पाहता ते पंतप्रधानपदी कसे? असा थेट सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यामुळं आता पुन्हा एकदा ठाकरे सेनेची ही परखड भूमिका पाहता केंद्रासोबतचा त्यांचा वाद आणि राजकीय भूमिकांमध्ये असणारं दुमत पाहता, राजकारणात कोणत्या नवा चर्चांना वाचा फुटते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.