Marathi News
ज्येष्ठ नेते सोबत असूनही नाही लपला प्रणिती शिंदेंचा खोडकरपणा; Photo साठी पोझ देताना केला 'असा' चेहरा

Viral Photo Political News:  प्रत्येकात खोडकर मूल दडलेलं असतं; प्रणिती शिंदेंचा फोटो पाहून नेटकरी असं का म्हणताहेत? नेमकं काय घडलं?  

सायली पाटील | Updated: Sep 12, 2025, 11:56 AM IST
ज्येष्ठ नेते सोबत असूनही नाही लपला प्रणिती शिंदेंचा खोडकरपणा; Photo साठी पोझ देताना केला 'असा' चेहरा
political news Vice President poll solapur Congress mp praniti shindes funny pose with party senior leaders grabs attention

Viral Photo : राष्ट्रीय स्तरावर राजकीय वर्तुळामध्ये अनेक घडामोडींना उधाण आलं असून, यामध्ये काही घडामोडी अशाही आहेत ज्यांच्यावर मतमतांचरं आणि चर्चा अद्यारही सुरूच आहेत. सध्याचच उदाहरण घ्यायचं झालं, तर नवनियुक्त उपराष्ट्रपती, सी.री. राधाकृष्णन् यांचं नाव चर्चेत आहे. 

काही दिवसांपूर्वीच उपराष्ट्रपतीपदासाठी पार पडलेल्या निवडणुकीनंतर देशाला राधाकृष्णन् यांच्या रुपात 15 वे उपराष्ट्रपती मिळाले. या निवडणुकीनंतर कैक राजकीय आरोप प्रत्यारोपांनी डोकं वर काढलं, वाऱ्याच्या वेगावर अनेक विषय स्वार होऊन त्याची जोरदार चर्चाही झाली. अशातच काही छायाचित्र समोर आली, जिथं खासदार मंडळी निवडणुकीसाठी मतदान करताना पाहायला मिळाली. 

काही फोटोंमध्ये संसदेबाहेरील दृश्यही दिसली, जिथं नेतेमंडळींनी फोटोसाठी पोझ दिल्याचं पाहायला मिळालं. राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार, सुप्रिया सुळे यांनीसुद्धा या क्षणांचे काही फोटो त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर शेअर केले. यामधील एका फोटोनं नेटकऱ्यांच्या नजरा वळवल्या. काही अकाऊंटवर हा फोटो प्रचंड व्हायरल झाला आणि त्यावर तितक्याच प्रतिक्रियासुद्धा आल्या.  

प्रणिती शिंदेंची 'ती' पोझ आणि 'तो' फोटो... 

'उपराष्ट्रपती पदासाठी होत असलेल्या निवडणुकीसाठी आज संसद भवन येथे आदरणीय पवार साहेब आणि इंडिया आघाडीतील सहकाऱ्यांसह मतदानासाठी उपस्थित राहिले', असं कॅप्शन लिहित निवडणूक, मतदानाच्या दिवसाचा फोटो (Supriya Sule) सुप्रिया सुळे यांनी शेअर केले. यातील एका फोटोंमध्ये मविआतील काही ज्येष्ठ नेत्यांसमवेत लोकसभेच्या खासदार प्रणिती शिंदे यांसुद्धा फोटोसाठी उभ्या राहिल्याचं पाहायला मिळालं. (Praniti Shinde Photo)

सोलापूर मतदारसंघातील या तरुण खासदारांनी अर्थात प्रणिती शिंदे यांनी हा फोटो खऱ्या अर्थानं गाजवला असं म्हणायला हरकत नाही. कारण ठरतायेत ते म्हणते त्यांनी केलेले खोडकर हावभाव. एखादं लहान मूल किंवा कोणीतरी फोटो काढताना अगदी सहजपणे काहीतरी मिश्किल हावभाव करतं, अगदी त्याचप्रमाणे खोडकरपणे शिंदे यांनी जीभ बाहेर काढत हावभाव केले आणि कॅमेरानंही ते टीपले. त्यांचा हा फोटो पाहून, प्रत्येकामध्येच लहान मूल दडलेलं असतं अशीच प्रतिक्रिया काही नेटकऱ्यांनी दिली. त्यांची ही नटखट Pose सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे! तुम्हाला कसा वाटला त्यांचा हा चौकटीबाहेरचा अंदाज? 

