कोकणात शिवसेनेसाठी धोक्याची घंटा; सुनील तटकरेंची डाव फिरवणारी एक चाल; पाहा कसे ठरले 'धुरंधर'?

प्रफुल्ल पवार, झी मीडिया, अलिबाग : (Political News) विधान परीषदेच्या कोकणातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकीच्या निमित्ताने महायुतीत सुरू झालेला वाद आता केवळ एका पदापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. या निमित्ताने शिवसेनेतील अंतर्गत धुसफूस, स्थानिक आमदारांमधील मतभिन्नता आणि महायुतीतील सत्तासंतुलनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. विशेष म्हणजे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत चर्चा झाल्यानंतरही परिस्थिती निवळलेली नाही, उलट शिवसेनेतील अस्वस्थता अधिकच उघड झाली आहे.
रायगडमध्ये शिवसेनेचे आमदार आणि स्थानिक नेते एकाच भूमिकेवर नाहीत, हे या संपूर्ण घडामोडीतून स्पष्ट झाले आहे. पालकमंत्रीपद, स्थानिक राजकारण आणि आगामी निवडणुकांच्या रणनीतीबाबत पक्षात एकमत नसल्याचे चित्र आहे. आतापर्यंत बंद दाराआड सुरू असलेली मतभिन्नता आता उघडपणे समोर येत असून, जिल्ह्यातील सेनेच्या नेतृत्वात दुरावा वाढल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
शिवसेनेला रायगडचे पालकमंत्रीपद मिळणार असल्याचे वारंवार सांगितले जातंय. मात्र प्रत्यक्षात हे पद शिवसेनेच्या वाट्याला येईल का, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. कारण निर्णयाचा केंद्रबिंदू आजही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सुनील तटकरे यांच्या राजकीय प्रभावाभोवती फिरताना दिसत आहे. रायगडमधील प्रत्येक मोठ्या राजकीय समीकरणात तटकरे यांचा प्रभाव कायम असून महायुतीतील मित्रपक्षांनाही त्याची दखल घ्यावी लागत आहे आणि हे वारंवार सिद्ध झालंय. कोकण स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदार संघावर शिवसेनेचा प्रभाव असतानाही राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या अनिकेत तटकरे यांना मिळालेली उमेदवारी हे ताजं उदाहरण आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वाधिक ठळकपणे समोर आलेली बाब म्हणजे एकनाथ शिंदे यांची मर्यादित राजकीय पकड. राज्यातील सत्तेच्या केंद्रस्थानी असूनही रायगडच्या प्रश्नावर त्यांना आपल्या पक्षाची भूमिका ठामपणे राबवता आलेली नाही, अशी भावना शिवसैनिकांमध्ये व्यक्त होत आहे. चर्चा, बैठका आणि आश्वासने यापलीकडे ठोस निर्णय होत नसल्याने शिंदे गटातील कार्यकर्त्यांमध्येही नाराजी वाढत आहे.
राजकीय निरीक्षकांच्या मते, ही केवळ पालकमंत्रीपदाची लढाई नाही; तर रायगडमध्ये नेमके वर्चस्व कुणाचे, याची चाचणी आहे. आणि या चाचणीत सध्या तरी सुनील तटकरे यांचे पारडे जड असल्याचे दिसत आहे. सत्ता महायुतीची असली तरी रायगडमधील राजकीय पटावर डावपेच ठरवण्याचे काम तटकरेच करत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे शिवसेना वारंवार बचावात्मक भूमिकेत दिसत असून, पक्षाची अस्वस्थता लपून राहत नाही.
कोकणातील ही परिस्थिती शिवसेनेसाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे. एकीकडे पक्षांतर्गत मतभेद, दुसरीकडे पालकमंत्रीपदाबाबतची अनिश्चितता आणि तिसरीकडे तटकरे यांचे वाढते वर्चस्व या तिहेरी कोंडीत शिवसेना अडकलेली दिसते. त्यामुळे रायगडच्या राजकारणात सध्या एक प्रश्न सर्वाधिक चर्चेत आहे. शिवसेनेला खरोखरच पालकमंत्रीपद मिळणार आहे की पुन्हा एकदा तटकरे यांच्या राजकीय चालीपुढे सेना हतबल ठरणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.