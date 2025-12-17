English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
शिवाजी पार्कवर कुणाचा आवाज घुमणार? मनसे, शिवसेना UBTपाठोपाठ शिंदेंच्या शिवसेनेचंही पत्र

प्रचार सुरू होण्याआधीच शिवाजी पार्कमध्ये सभा घेण्याची परवानगी मिळवण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये रस्सीखेच सुरू झाल्याचं पाहायला मिळतंय. मनसे आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेनंतर आता शिंदेंच्या शिवसेनेनं शिवाजी पार्कवरील सभेसाठी परवानगी मागितलीय. 

Dec 17, 2025, 12:53 AM IST
Mumbai News : महापालिका निवडणुकीचं बिगुल वाजलंय. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवाजी पार्कवरील सभेला विशेष महत्व आहे. मात्र प्रचार सुरू होण्याआधीच शिवाजी पार्कमध्ये सभा घेण्याची परवानगी मिळवण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये रस्सीखेच सुरू झाल्याचं पाहायला मिळतंय. मनसे आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेनंतर आता शिंदेंच्या शिवसेनेनं शिवाजी पार्कवरील सभेसाठी परवानगी मागितलीय. 

महाराष्ट्रात पालिका निवडणुकीचा धुरळा उडालाय. मात्र, प्रचार सुरू होण्यापूर्वीच सांगता सभेवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये शिवाजी पार्कवर सभा घेण्यासाठी चढाओढ सुरू झालीय. पालिका निवडणुकीच्या सांगता सभेसाठी ठाकरेंची शिवसेना, मनसे आणि शिंदेंच्या शिवसेनेकडून पालिकेला पत्र देण्यात आलंय. त्यामुळे शिवाजी पार्कवर सभा घेण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये रस्सीखेच पाहायला मिळतेय.

11,12 आणि 13 जानेवारीपैकी एक दिवस सभेसाठी मैदान देण्याची मागणी शिंदेंच्या शिवसेनेकडून पत्राद्वारे करण्यात आलीय. तर दुसरीकडे याच दिवसात ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसेनंही सभेसाठी परवानगी मागितली आहे, याआधीही अनेकदा ठाकरेंची शिवसेना आणि शिंदेंच्या शिवसेनेत दसरा मेळाव्यात शिवजी पार्क मैदानावरून चढाओढ पाहायला मिळाली आहे.

ठाकरेंची शिवसेना, मनसे आणि शिंदेंच्या शिवसेनेनं एकाच दिवसांसाठी अर्ज केलाय. त्यामुळे पालिका प्रशासनासमोर कोणाला सभेसाठी शिवाजी पार्कवर परवानगी द्यायची हा पेच उभा राहिला असेल, त्यामुळे पालिकेच्या सांगता सभेत शिवाजी पार्कात कुणाचा आवाज घुमणार, मैदान कोण मारणार याकडे आता लक्ष लागलंय.

