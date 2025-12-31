राजकीय पक्षांना प्यारी गुंडांची उमेदवारी,कुठल्या पक्षातून कोणते गुन्हेगार रिंगणात?

Criminal Backgrounds Candidates: 'नाशिक जिल्हा, कायद्याचा बालेकिल्ला' नाशिक शहर पोलिसांची मोहीम झाली. ही मोहीम गाजत असतानाच सत्ताधारी पक्षांनीच या मोहिमेची हवा काढलीय. मात्र गंभीर गुन्ह्यांतले संशयित, कारागृहात असलेले आरोपी थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्यानं, मोठा सवाल उपस्थित झालाय.
निवडणुकीत प्रत्येक पक्ष जिंकण्याच्या इराद्यानं रिंगणात उतरतो. त्यासाठी जनतेशी नाळ जोडलेला योग्य उमेदवार निवडला जातो. पण सध्याच्या महापालिका निवडणुकीत गुंडांवर या राजकीय पक्षांची मदार असल्याचं दिसतंय. नाशिकमध्ये कायदा सुव्यवस्थेचं राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी शहर पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारला. 'राजाश्रय’ असलेल्या गुन्हेगारांनाही बेड्या ठोकल्या तर अनेक अटकेच्या भीतीनं फरार झालेत.
सुरुवातीला अनेक राजकीय पदाधिकारी निवडणुकीपासून दूर राहिले. मात्र प्रत्यक्षात हेच नेते कुठे स्वतः तर कुठे त्यांनी आपल्या वारसांना मैदानात उतरवलं आहे. नाशिक पोलिसांनी मोक्का कायद्याअंतर्गत कारवाई केलेले आणि सध्या कारागृहात शिक्षा भोगणारे लोंढे या टोळीचे प्रकाश लोंढे प्रभाग क्रमांक 11 मधून कारागृहातूनच निवडणूक लढवणार आहेत. तर भाजप आणि शिंदेंच्या शिवसेनेकडूनही गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या लोकांना उमेदवारी देण्यात आलीय.
रिपाइंचे माजी नगरसेवक प्रकाश लोंढे थेट कारागृहातून निवडणुकीच्या मैदानात
गोळीबार आणि मोक्काअंतर्गत लोंढेवर गुन्हे दाखल
लोंढेसोबत प्रभाग 11 मधून त्याच्या कुटुंबीयांचाही अर्ज
गोळीबार प्रकरणात अडचणीत आलेल्या सुनिल बागूल यांचा मुलगा मनिष उर्फ शंभू भाजपकडून रिंगणात
खुनाच्या गुन्ह्यातला संशयित माजी नगरसेवक उद्धव निमसेला जामीन न मिळाल्यानं त्याचा मुलगा रिद्धिश निवडणुकीच्या रिंगणात
सातपूर दहशत प्रकरणात संशयित योगेश शेवरे यांची पत्नी मानसी शिंदेंच्या शिवसेनेकडून मैदानात
होर्डिंग प्रकरणात संशयित विक्रम नागरे यांच्या मातोश्री शिंदेंच्या शिवसेनेकडून रिंगणात
जळगावमधून नाशिक कारागृहात असलेले ललित कोल्हेही निवडणुकीसाठी अर्ज
भाजप आघाडीवर असली तरी शिंदेंची शिवसेनाही दुस-या क्रमांकावर आहे. पोलिसांच्या मोहिमेनंतरही संशयितांचे वारस निवडणूक लढवत असल्यानं, कायद्याच्या बालेकिल्ल्याची हवा सत्ताधाऱ्यांनीच काढली का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. असे समाजात दहशत निर्माण करणारे गुंड उमेदवार माथी मारल्यानं, आता नाशिककर मतदार या गुन्हेगारांचा मतपेटीतून बंदोबस्त करतात का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय.