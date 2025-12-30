अकोल्यात उमेदवारीवरून राजकीय तणाव वाढला, भाजप महानगरप्रमुखांच्या घरासमोर कार्यकर्त्यांचा आक्रोश

Mahapalika Election 2026, Akola: महापालिका निवडणुकांचे उमेदवारी अर्ज भरण्याची वेळ आता काही तासात संपणार आहे. दगम्यान राज्यात ठिकठिकाणी उमेदवार अर्ज भरण्यासाठी गर्दी करत आहेत. तसेच काही ठिकाणी उमेदवारी अर्ज नाकारल्यामुळे कार्यकर्ते नाराजी व्यक्त करतानाच्या बातम्या समोर येत आहेत. अशीच एक बातमी अकोल्यातून आली आहे.
अकोला महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारीवरून शहरात राजकीय तणाव अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. काँग्रेसनंतर आता भाजपमध्येही अंतर्गत असंतोष उफाळून आला आहे. भाजपचे महानगर प्रमुख तसेच माजी महापौर विजय अग्रवाल यांचे उमेदवारी अर्ज कापल्याच्या निषेधार्थ आज (30 डिसेंबर 2025,मंगळवार) त्यांच्या घरासमोर भाजप कार्यकर्त्यांनी जोरदार आक्रोश केला. पक्षासाठी वर्षानुवर्षे काम करूनही डावलण्यात आल्याचा आरोप करत कार्यकर्ते भावूक झाले.प्रभाग क्रमांक दोन अनुसूचित जाती विभागातून किशोर मानवटकर यांना उमेदवारी देण्यात आल्याने हा रोष अधिकच वाढल्याचे पाहायला मिळाले.
आंदोलनादरम्यान निर्माण झालेल्या तणावामुळे विजय अग्रवाल यांची प्रकृती अचानक खालावली, त्यानंतर तात्काळ उपचार करण्यात आले. परिस्थिती चिघळू नये म्हणून सिव्हिल लाईन पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले असून परिसरात पोलिस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे.एकीकडे काँग्रेसमध्ये उमेदवारी नाकारल्याने पोस्टरला काळं फासण्याचा प्रकार समोर आला असतानाच, आता भाजपमधील असंतोषामुळे महापालिका निवडणूक आणखी रंगतदार होत असल्याचे चित्र आहे
दरम्यान, अखेर अकोला महानगरपालिकेत शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) यांनी ‘एकला चलो रे’ चा नारा दिला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून महायुतीत जागावाटपावरून सातत्याने चर्चा सुरू होती. मात्र हा तिढा सुटू न शकल्याने भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांनी परस्पर युती करत शिवसेनेला एकटे पाडल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. शिवसेनेचे नेते संजय राठोड यांनी चर्चा सुरू असून आज सकाळी नऊ वाजता शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट केली जाईल, असे सांगितले होते.
त्यानंतर शिवसेनेचे नेते गोपीकिशन बाजोरिया यांनी पक्षाची अधिकृत भूमिका जाहीर करत अकोला महानगरपालिकेच्या 80 पैकी सर्व जागांवर शिवसेना स्वबळावर निवडणूक लढवणार असल्याचा निर्णय स्पष्ट केला आहे.बाजोरिया यांनी सांगितले की, सन्मान जनक जागा न मिळाल्याने शिवसेनेने स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अकोला महापालिका निवडणुकीत आता थेट त्रिकोणी किंवा बहुकोणी लढतीचे चित्र दिसण्याची शक्यता आहे.