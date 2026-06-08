'सुनील तटकरे आणि त्यांच्या मुलाला...', भुजबळांचा थेट निशाणा; राज्यसभेवरुन राष्ट्रवादीत फूट?

Politics Chhagan Bhujbal Takes Dig At Sunil Tatkare: राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांना पुन्हा एकदा राज्यसभेची खासदारकी नाकारण्यात आली आहे. छगन भुजबळांच्या नावासाठी पक्षाध्यक्षा आणि राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार तसेच इतरही ज्येष्ठ नेते सकारात्मक असतानाही भुजबळांनी मुलगा समीर भुजबळ यांच्यासंदर्भातील अट घातल्याने भुजबळांचा पत्ता कट झाला आणि त्या जागी प्रफुल्ल पटेल यांचे निकटवर्तीय राजेंद्र जैन यांची वर्णी राज्यसभेसाठी लागली. भुजबळांसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. असं असतानाच आज प्रसारमाध्यमांशी बोलताना भुजबळांनी उघडपणे आपल्या मनातील खदखद बोलून दाखवताना थेट पक्षाचे नेते सुनील तटकरेंवर निशाणा साधला आहे. भुजबळांच्या या विधानामुळे राष्ट्रवादीमध्ये वैचारिक मतभेद आणि फूट पडल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगत आहेत.
भुजबळ यांना राज्यसभेत पाठवण्यासाठी पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांकडून सकारात्मक संकेत मिळत असतानाच भुजबळांनी एक अट घातली आणि गोंधळ झाला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, छगन भुजबळांनी आपण राज्यातील कॅबिनेट मंत्रिपद सोडून राज्यसभेत जाणार असू तर आधी समीर भुजबळ यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ द्या त्यानंतरच मी राज्यसभेचा उमेदवारी अर्ज भरेन अशी अट ठेवली होती. मात्र ही अट मान्य करण्यात आली नाही. याच अटीमुळे भुजबळांचं नाव निश्चित असतानाही ते मागे सारुन राजेंद्र जैन यांना पक्षाने रात्री उशीरा उमेदवारी जाहीर केली. सुनेत्रा पवार राज्यसभेवर गेल्या त्यावेळीही भुजबळांनी प्रयत्न केले होते. आताही ते राज्यसभेवर जाण्यास उत्सुक होते. पण सलग दुसऱ्यांदा त्यांचं नियोजन फसल्याचं दिसत आहे. त्यामुळेच भुजबळ नाराज असल्याची जोरदार चर्चा आहे. अशातच आत त्यांनी सूचक विधानामधून आपली नाराजी बोलून दाखवली.
पत्रकारांनी आज भुजबळांना आपण नाराज आहात का असा प्रश्न विचारला असता त्यांनी, "हम शतरंज के नही कबड्डी के खिलाडी है," असं उत्तर दिलं. त्यानंतर पत्रकारांनी, "राष्ट्रवादीत नाराज आहात का?" असा प्रश्न भुजबळांना विचारला. यावर भुजबळांनी, "सुनील तटकरे आणि त्यांच्या मुलाला लावण्यात आलेला न्याय मलाही लागू होईल असं वाटलं होतं पण तसं झालं नाही," असं उत्तर देत मनातील खदखद व्यक्त केली.
नुकत्याच झालेल्या विधान परिषद निवडणुकीमध्ये रायगड-रत्नागिरी मतदारसंघातील जागेवर राष्ट्रवादी आणि शिंदेंच्या शिवसेनेनं दावा केला होता. मात्र ऐनवेळी राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते सुनील तटकरेंनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची भेट घेऊन चर्चेच्या माध्यमातून ही जागा मुलगा अनिकेतसाठी निश्चित करुन घेतली. महायुतीमधील सर्वच घटक पक्षांनी पाठिंबा दिल्याने आणि ऐनवेळी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे उमेदवार बाळा मानेंनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्याने अनिकेत तटकरे या मतदारसंघातून बिनविरोध निवडून आले. याच निवडीचा संदर्भ छगन भुजबळांनी समीर भुजबळांसाठी मंत्रीपदाची मागणी फेटाळून लावत याच अटीमुळे राज्यसभेची उमेदवारी नाकारण्यात आल्याने दिला आहे.