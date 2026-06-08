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'सुनील तटकरे आणि त्यांच्या मुलाला...', भुजबळांचा थेट निशाणा; राज्यसभेवरुन राष्ट्रवादीत फूट?

Politics Chhagan Bhujbal Takes Dig At Sunil Tatkare: राज्यसभेच्या उमेदवारीसाठी ऐन क्षणी छगन भुजबळांना डावलून राजेंद्र जैन यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली. यावरुनच भुजबळांनी आपल्या मनातील खदखद व्यक्त केली आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 08, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 12:47 PM IST
'सुनील तटकरे आणि त्यांच्या मुलाला...', भुजबळांचा थेट निशाणा; राज्यसभेवरुन राष्ट्रवादीत फूट?

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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