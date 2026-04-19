महिला आरक्षण घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर राजकारण तापलं! विरोधकांचा मोदींवर निशाणा

महिला आरक्षण घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर आता राजकीय घडामोडीमध्ये अनेक चर्चा सुरु आहेत. मागील काही दिवसांपासून महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत नामंजूर झाल्यानंतर विरोधक पेटून उठले आहेत. महिला आरक्षण घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर मोदींनी काँग्रेसवर हल्लाबोल केला आहे. दरम्यान यानंतर आता काँग्रेसकडूनही पंतप्रधान मोदींवर पलटवार करण्यात आला आहे. मोदींनी भाषणात काँग्रेसचे अनेक वेळा नाव घेतलं, त्यांना काँग्रेसची भीती वाटते का? असा सवाल काँग्रेस आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी केला.महिला आरक्षण घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर आमच्या प्रयत्नांची काँग्रेसने भ्रृण हत्या केल्याचं टीकास्त्र मोदींनी डागलं होते.
नाना पटोलेंनी देखील नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीकास्त्र डागलं, मोदींनी वारंवार काँग्रेसचं नाव घेतलंय, त्यामुळे त्यांना काँग्रेसची भीती वाटायला लागली आहे, जनतेचा विश्वासही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर राहिला नसल्याचं नाना पटोले यांनी सांगितलं आहे. मोदींनी महिला आरक्षण विधेयकावरून टीका केल्यानंतर नाना पटोलेंनी मोदींवर पलटवार
केला.
मोदींनी महिला आरक्षण विधेयकारून केलेल्या टीकेनंतर दोन्ही शिवसेनेमध्येही जुंपली आहे अशी संजय राऊत यांनी टीका केली आहे. संजय राऊतांन मोदींवर टीका केल्यानंतर संजय शिरसाट यांनी त्यांना प्रत्युत्तर दिलं. मोदींच्या नसानसात आणि रक्ता-रक्तात काँग्रेस भिनलीय अशी टीका राऊतांनी केली तर मोदींवर टीका करताना राऊतांनी त्यांची पातळी तपासावी असा पलटवार देखील शिरसाटांनी केला आहे.
संजय राऊत यांनी सत्ताधाऱ्यावर निशाणा साधल्यानंतर आता उपमुख्यमंत्र्यांनी त्याला प्रत्युतर दिले आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील नारीशक्ती विधेयकावरून काँग्रेसवर निशाणा साधला आहे. काँग्रेससह त्यांच्या मित्रपक्षाचा खरा चेहरा देशासमोर आल्याचं म्हणत शिंदेंनी काँग्रेसवर हल्लाबोल केला आहे. देशातील महिला विरोधकांना धडा शिकवणार असा इशारा देखील शिंदेंनी दिला आहे.
महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना दोन तृतीयांश बहुमताची गरज होती, मात्र हे विधेयक 54 मतांनी पडल्यानं 12 वर्षात पहिल्यांदाच सरकारचं विधेयक लोकसभेत नामंजूर झालं, त्यामुळे मोदी सरकारला मोठा धक्का बसला आणि त्यानंतर मोदींनी थेट काँग्रेसवरच टीकेची झोड उठवली, मात्र त्यानंतर आता काँग्रेसकडूनही मोदींना प्रत्युत्तर देण्यात आलं आहे.