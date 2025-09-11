दुबईतल्या भारत-पाकिस्तान हायहोल्टेज सामन्याआधी महाराष्ट्रात राजकारण तापलं, नेमकं काय घडलंय? जाणून घ्या!

Politics On India Pakistan Match: रविवारी होणा-या भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यावरुन खासदार संजय राऊतांनी सरकारवर सडकून टीका केलीय. पहलगाममध्ये हिंदू महिलांचं पुसलेलं सिंदूर भाजप विसरली का असा सवाल राऊतांनी विचारलाय. रविवारी या क्रिकेट सामन्याविरोधात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची महिला आघाडी सिंदूर रक्षा आंदोलन करणार आहे.
येत्या 14 सप्टेंबरला आशिया चषक स्पर्धेत भारत-पाकिस्तानमध्ये हायहोल्टेज सामना पाहायला मिळणार आहे. मात्र, या सामन्याआधी महाराष्ट्रात मोठं रणकंदन सुरु झालंय. पहलगामधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानला ऑपरेशन सिंदूरमधून उत्तर दिलंय. त्यानंतर भारत पाकिस्तानमधील संबंध आणखीनच गंभीर झालेत. त्यात भारत-पाकिस्तान सामन्यामुळे अनेकांनी नाराजी व्यक्त केलीये.
या सामन्याच्या दिवशी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या महिला आघाडीकडून माझं कुंकू-माझा देश आंदोलन छेडलं जाणार आहे.
सरकार 26 निरपराध लोकांची हत्या आणि त्यांच्या कुटुंबांचा आक्रोश विसरलंय का असा सवाल खासदार संजय राऊतांनी विचारलाय. महिलांचं कुंकू पुसलं गेलंय त्याचाही विसर पडलाय का असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केलाय. संजय राऊतांच्या या भूमिकेनंतर भाजपनेही त्यांना जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून केल्या जाणा-या आंदोलनादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना कुंकू पाठवलं जाणार आहे. त्यावरून शिवसेनेचे खासदार नरेश म्हस्केंनी राऊतांना जोरदार प्रत्युत्तर दिलं..
तर राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळेंनी ठाकरेंच्या या आंदोलनाला पाठिंबा दिलाय. जर रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही तर क्रिकेट कसं एकत्र खेळलं जावू शकतं असा सवाल सुळेंनी उपस्थित केलाय.
भारत पाकिस्तान सामना होऊ नये अशी मागणी अनेकांकडून केली जातेय. यासंदर्भात विधी शाखेच्या चार विद्यार्थिनींनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने याचिकेवर तत्काळ सुनावणीस नकार दिलाय. आशिया चषक स्पर्धेत 14 सप्टेंबरला रंगणारा भारत-पाकिस्तान सामना होऊ द्या, तो थांबवणार नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलंय..
येत्या 14 सप्टेंबरला भारत-पाकिस्तान सामना होणार आहे. बीसीसीआयने हा सामना रद्द करावा आणि भारतीयांच्या भावनेसोबत खेळणं थांबवं अशा प्रतिक्रिया सर्वसामान्य भारतीय व्यक्त करतायत. त्यामुळे भारत-पाकिस्तान नियोजित वेळापत्रकानुसार होणार की बीसीसीआय काही निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागलंय.
