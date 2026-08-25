साखरेवरून झाले राजकारण कडू, वाढलेले दर कधी पर्यंत कमी होणार मिळाली मोठी हिंट

मुंबई : साखरेच्या दरवाढीने आता सर्वसामान्यांच्या घरातील गोडवा महागलाय. केंद्राने साखर आयातीचा निर्णय घेतलाय.. मात्र त्याचा परिणाम लगेच बाजारात दिसणार नाही. आयात प्रक्रियेलाच सुमारे 40 दिवस लागण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर कच्च्या साखरेवर प्रक्रिया करण्यासाठी आणखी 10 ते 15 दिवस लागतील. म्हणूनच दिवाळीपर्यंत साखरेचे दर चढेच राहण्याची शक्यता आहे... नोव्हेंबरमध्ये ऊस गाळप हंगाम सुरू झाल्यानंतरच काहीसा दिलासा मिळू शकतो.. पण पाऊस समाधानकारक झाला नाही तर ही तेजी आणखी लांबू शकते. साखरेच्या दरावरून राजकारणही तापलंय.. शेतकरी नेते आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. दरवाढीचा नेमका फायदा कुणाला? आणि ग्राहकांना स्वस्त साखरेसाठी अजून किती दिवस वाट पाहावी लागणार?
चहात साखर कमी पडली तर गोडवा कमी होतो... पण साखरेची किंमत वाढली तर घराचं बजेटच बिघडतं आणि सध्या याच साखरेने सर्वसामान्यांच्या खिशाला चटका दिलाय. केंद्राने साखर आयातीचा निर्णय घेतलाय..पण आयात झालेली साखर उद्या थेट बाजारात येणार नाही. दरम्यान देशात साखरेची कमतरता नाही असं ISMAचं म्हणणं आहे...उत्पादन पुरेसं आहे. साठ्याची कमतरता हे दरवाढीचं कारण नाही. हवामानातील बदल, कमी गाळप आणि सणासुदीच्या काळातील वाढलेली मागणी ही दरवाढीमागची प्रमुख कारणं असल्याचं ISMAकडून सांगण्यात आलंय.
साखरेबाबत केंद्र सरकारचं धोरण चुकलं असा हल्लाबोल राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळेंनी केलाय. वाणिज्य आणि कृषी मंत्रालयात समन्वय आहे की नाही? असा सवालही त्यांनी केलाय. तर दुसरीकडे शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी साखरेच्या दरवाढीवरून गंभीर आरोप केलेत. साखरेच्या दरवाढीत 22 ते 25 हजार कोटींचा घोटाळा असल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केलाय.
दर वाढले पण त्याचा फायदा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना होत नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. मात्र शेट्टींच्या आरोपांना मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी प्रत्युत्तर दिलंय. साखरेच्या दरवाढीचा फायदा शेतकऱ्यांनाच होणार असल्याचं भरणे यांनी म्हटलंय..
'साखर दरवाढीचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार' पण साखरेच्या दरवाढीचा थेट परिणाम होतोय तो चहाच्या कपावर. साखर महागली... आणि कटिंग चहाही महागला. चहा तयार करण्याचा खर्च वाढलाय. त्यामुळे मुंबईसह राज्यातील चहा व्यावसायिकांवर दरवाढीची वेळ आलीय. टी-कॉफी असोसिएशनच्या बैठकीत कटिंग चहाची किंमत 15 रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.
चहा पिणं आता देशद्रोह म्हणत चहा सोडायला सांगतील अशा शब्दांत खासदार संजय राऊतांनी पंतप्रधान मोदी आणि शाहांवर निशाणा साधलाय. दरम्यान यानंतर भाजपनेही राऊतांवर पलटवार केलाय..
राजकारणाचा हा चहा आता चांगलाच उकळतोय. पण बाजारात मात्र ग्राहकांची चिंता वाढतेय. याचं चित्र दिसलं सोलापुरात. सिद्धेश्वर साखर कारखान्याबाहेर साखर घेण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. साखर वाटप सुरू झाल्याची माहिती मिळताच कारखाना परिसरात गर्दी वाढली. प्रशासनाचीही धावपळ उडाली. एका सभासद शेतकऱ्याला कारखान्याकडून 50 किलो साखर दिली जाते. ही साखर घेण्यासाठी मोठ्या संख्येने शेतकरी दाखल झाले.
आता नजर टाकूया बुलढाण्याकडे.. इथं साखरेच्या संभाव्य टंचाईची भीती ग्राहकांमध्ये निर्माण झालीय. बुलढाणा आणि खामगावमधील स्मार्ट बाजार मॉलमध्ये प्रति व्यक्ती एक ते दोन किलो साखरच दिली जातेय. स्मार्ट बाजारात साखरेचा दर 66 रुपये किलो आहे. तर खुल्या बाजारात साखरेचा दर 78 ते 80 रुपये किलोपर्यंत पोहोचलाय. स्मार्ट बाजारात प्रति व्यक्ती एक किलो साखर असा बोर्ड लावण्यात आलाय. हा बोर्ड पाहून ग्राहकांची पावलं साखर खरेदीकडे वळली. टंचाईची भीती... दरवाढीची चिंता... आणि त्यात सणासुदीची खरेदी... या तिन्हींचा परिणाम बाजारात स्पष्टपणे दिसतोय.
एकीकडे केंद्राचा आयातीचा निर्णय... दुसरीकडे गाळप हंगामाची प्रतीक्षा... आणि त्यात पावसाची अनिश्चितता...साखरेचा गोडवा सध्या बाजारासाठी कडूच ठरतोय. दोन महिने आयात प्रक्रियेत... त्यानंतर प्रक्रियेला वेळ... आणि नोव्हेंबरनंतर गाळपाची आशा... तोपर्यंत ग्राहकांच्या चहातील साखरेचा प्रत्येक चमचा खिशावरचा भार मोजतच पडणार आहे...