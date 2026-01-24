महाराष्ट्राचं राजकारण उलट्या दिशेने फिरणार! शरद पवार आणि अजित पवारांचे दोन्ही पक्ष एकत्र येणार? सुप्रिया सुळे केंद्रात मंत्री होणार?

Ajit Pawar Sharad Pawar Together : पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेत दोन्ही पवारांच्या राष्ट्रवादी एकत्र लढल्या.आता आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीतही दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र निवडणूक लढवणार आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा दोन्ही राष्ट्रवादीच्या एकत्रीकरणावरून चर्चा सुरू झाल्या आहेत. त्यातच शिवसेना ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊतांनी सूचक विधान केले. शरद पवार हे अजित पवारांसह मविआत येतील, असा दावा संजय राऊतांनी केला. त्यावरून नवनाथ बन यांनी राऊतांवर पलटवार केला.
दोन्ही पवारांच्या मविआमधील प्रवेशावर काँग्रेसकडून प्रतिक्रिया समोर आली. महाविकास आघाडी म्हणून एक चांगली मोट बांधली पाहिजे, अशी अपेक्षा काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केलीय. भाजपनं मात्र या सर्व अफवा असल्याचं म्हटल. शरद पवार प्रगल्भ नेते आहेत ते भविष्यात महायुतीमध्ये सामील होतील, असा विश्वास भाजप नेते परिणय फुके यांनी व्यक्त केला. आम्ही या शक्यतेबाबत अजित पवारांच्या पक्ष पदाधिकाऱ्यांना विचारलं असता त्यांनी राऊतांना सबुरीचा सल्ला दिला. आमचं आम्ही बघून घेऊ, राऊतांनी उगीच आमच्यात पडू नये, असं राष्ट्रवादीचे पुणे कार्याध्यक्ष प्रदीप देशमुख म्हणालेत. दोन्ही पवार काका पुतणे एकत्र येण्याच्या चर्चेचं खरं कारण भाजपच्या पुणे मनपा इलेक्शनच्या रणनितीमध्ये दडल आहे.
इकडे भाजपला स्वबळाची खाञी असल्याने त्यांनी अजितदादांना सोबत घेण्यास स्पष्ट नकार दिला. मग काय पवार काका पुतणे दोघांची राजकीय गरज ओळखून एकत्र आले. पण त्याचा फारसा काही फायदा झालाच नाही तरीही झेडपीला हे दोघेही पुन्हा एकत्र येत आहेत. म्हणून राऊतांना याबद्दल छेडलं असता त्यांनी ही अशी भलतीच गुगली टाकून दिली. पण सूत्रांच्या माहितीनुसार सध्यातरी त्याची शक्यता दिसत नाही.
जिल्हा परिषद निवडणुका झाल्यावर सुप्रिया सुळे केंद्रात मंत्री होऊन होन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येऊ शकतात. अशीही एक राजकीय शक्यता वर्तवली जात आहे. पण त्याचा मुहूर्त शेवटी हा पवार फँमिलीच ठरवणार आहे, यात शंका नाही. अर्थात हे झालं आताच्या पुरतं. पण समजा खरंच 2029 मध्ये भाजप केंद्रात सत्तेत आली आणि राज्यात स्वबळावर लढण्याचंही प्लँनिंग सुरू आहे. तर, मग मात्र संजय राऊत म्हणतात तसं, अजित पवारांना पुन्हा मविआसोबत येण्याशिवाय पर्यायच राहणार नाही. कदाचित म्हणूनच आत्ताच अजित दादा महायुतीत राहुनही पुण्यात मनपा इलेक्शन साठी मविआला सोबत घेऊ पाहत होते. पण, काँग्रेस हायकमांडनं त्याला ठाम नकार दिला...थोडक्यात काय तर राजकारणात कधीच कोणी कायमचा शत्रू अथवा मित्र नसतो, हेच खरं.