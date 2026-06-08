राज ठाकरे घेणार मोठा निर्णय? उद्धव राज यांच्या घरी; राऊत म्हणाले, 'त्यांची इच्छा असेल तर...'

Maharashtra Politcs Thackeray Brothers Meeting: माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंच्या 'शिवतीर्थ' घरी जाणार असून ठाकरे बंधुंची पुन्हा एकदा भेट होणार असल्याने चर्चांना उधाण आलं आहे. त्यातच आज सकाळी प्रसारमाध्यमांशी चर्चा करताना शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी राज ठाकरेंबद्दल विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर सूचक विधान केलं आहे. त्यामुळे राज लवकरच एक मोठा निर्णय घेणार की काय अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. विशेष म्हणजे या साऱ्या घडामोडींवर भारतीय जनता पार्टीकडूनही पहिली प्रतिक्रिया आली आहे.
उद्धव ठाकरे आज राज यांची भेट घेणार असल्याच्या मुद्द्यावरुन पत्रकारांनी संजय राऊतांना 'इंडिया' आघाडीचा संदर्भ देत प्रश्न केला. आज दिल्लीमध्ये होत असलेल्या इंडिया आघाडीच्या बैठकीला उद्धव ठाकरे उपस्थित राहणार नसल्याने यासंदर्भात राज यांच्याबद्दलही प्रश्न विचारण्यात आला. राऊत यांनी आधी इंडिया आघाडीच्या दिल्लीतील बैठकीमध्ये गैरहजर राहण्यासंदर्भात स्पष्टीकरण देताना, "आमच्या काही इतर अडचणी आहेत. या अडचणी राजकीय नाहीत. काही प्रकृतीची कारणं आहेत. दिल्लीत हिट वेव्ह सुरू आहे. त्यामुळे डॉक्टरांनी सल्ला दिला आहे. आजची बैठक महत्वाची आहे. उद्धव साहेब व्हर्च्यूअली बैठकीला पूर्ण वेळ उपस्थित राहतील," अशी माहिती दिली.
पुढे बोलताना, "ममता बॅनर्जी यांनी बैठकीसाठी पुढाकार घेतला आहे. इंडिया आघाडीची एकजूट आहे. आम्ही बैठकीला ऑनलाईन हजर राहू, अजेंडा एकच चोऱ्या दरोडा टाकून आलेले सरकार हटवणे हा अजेंडा आहे. तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, इंडिया आघाडी विखुरलेली नाही. आम्ही राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात आहोत. तमिळनाडू द्रमुक पक्ष जुना पक्ष आहे. ते पुढे सामील होतील. डावे पक्ष आहे. अनेक पक्ष सोबत आहेत. माननीय उद्धव ठाकरे यांची भूमिका राहिली आहे. पंतप्रधान पदासाठी एक चेहरा समोर आणला पाहिजे. महाविकास आघाडीने राज्यात चेहरा समोर आणला नाही, तेव्हा देखील याचा फटका बसला. आमची भूमिका अशी होती 2029 चेहरा समोर ठेऊन गेले पाहिजे," असं राऊत म्हणाले.
याचसंदर्भातून राज ठाकरे 'इंडिया' आघाडीमध्ये सहभागी होणार का? असा प्रश्न राऊत यांना विचारण्यात आला. "एका लक्षात ठेवा अनेक महत्वाचे पक्ष आहे ज्यांना भाजपा नको आहे. असे अनेक पक्ष आमच्या संपर्कात आहेत. जेव्हा लोकसभा जाहीर होईल तेव्हा अनेक लोक आमच्याकडे येतील," असं उत्तर राऊत यांनी या प्रश्नाला दिलं. पुढे बोलताना, "त्यासंदर्भात (इंडिया आघाडीमध्ये सहभागी होण्यासंदर्भात) त्यांची (राज ठाकरेंची) इच्छा असेल तर उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून तसा प्रस्ताव ठेऊ," असंही राऊत यांनी म्हटलं आहे. "राज ठाकरे यांचा स्वतंत्र पक्ष आहे. वेगळी भूमिका आहे. इंडिया आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांशी त्यांना चर्चा करावी लागेल," असं राऊत म्हणाले.
राज 'इंडिया' आघाडी किंवा महाविकास आघाडीमध्ये जाण्यासंदर्भात भाजपाचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी, "सावरकरांचा अपमान करणाऱ्यांसोबत राज ठाकरे कधीच जाणार नाहीत," असं म्हटलं आहे. "खुर्चीसाठी सावरकरांचा अपमान सहन करणारे आणि सावरकरांवर श्रद्धा ठेवणारे यात फरक आहे," असं बन म्हणाले.
उद्धव ठाकरे हे आज 'शिवतीर्थ' येथे जाण्यामागील कारण खासगी आहे. राज ठाकरेंची पत्नी आणि उद्धव यांच्या वहिनी शर्मिला ठाकरेंचा आज वाढदिवस आहे. त्यानिमित्तानेच ही भेट होत असल्याची माहिती समोर येत आहे.
राज्य सरकारने त्रिभाषा सूत्र लागू करण्यासंदर्भात आदेश देताना हिंदी सक्तीची केल्याच्या निर्णयाविरोधात पहिल्यांदा साधारण वर्षभरापूर्वी ठाकरे बंधू 20 वर्षानंतर एकत्र आले होते. राज आणि उद्धव यांनी मुंबईसहीत उपनगरातील काही महानगरपालिकांच्या निवडणुकाही एकत्र लढवल्या. मात्र त्यांचा फारसा फायदा झाला नाही आणि भाजपाने पहिल्यांदाच मुंबईमध्ये सत्ता स्थापन केली. मात्र या मनोमिलनानंतर ठाकरे बंधू अनेकदा एकमेकांच्या भेटी घेताना पाहायला मिळालं आहे.