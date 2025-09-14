English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
वादग्रस्त पूजा खेडकर कुटुंबाचा आणखी एक कारनामा समोर; नवी मुंबईतून अपहरण केलेला व्यक्ती पुण्यात सापडला

पूजा खेडकर कुटुंबाचा आणखी एक कारनामा समोर, नवी मुंबईतून अपहरण झालेला इसम पुण्यातील घरी आढळला.

वनिता कांबळे | Updated: Sep 14, 2025, 08:09 PM IST
वादग्रस्त पूजा खेडकर कुटुंबाचा आणखी एक कारनामा समोर; नवी मुंबईतून अपहरण केलेला व्यक्ती पुण्यात सापडला

 

Pooja Khedkar Controversy: वादग्रस्त आणि निलंबित प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर हिच्या आईचा आणखी एक प्रताप पुढे आला आहे.  नवी मुंबईतून अपहरण झालेला व्यक्ती पुण्यात सापडला आहे. खेडकरांनी ट्रक क्लिनरचं अपहरण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. खेडकरा कुटुंबाने क्लिनरचं अपहरण का केले यामागे धक्कादायक कारण समोर आले. रबाळे पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल झाला आहे. तपास करत असताना पूजा खेडकर यांच्या आईने पोलिसांशी अरेरवी केल्याचं समोर आले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट करून कारवाईची मागणी केली .

काय आहे प्रकरण?

मुलुंड ते ऐरोली मार्गावर सिमेंट मिक्सर ट्रक आणि कारचा अपघात झाला. त्यानंतर ट्रकमधील हेल्परचे अपहरण झाले. धक्कादायक बाब म्हणजे हा हेल्पर पूजा खेडकरच्या पुण्यातील घरी आढळला. यामुळं खेडकर कुटुंबियांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. नवी मुंबई पोलिसांनी या हेल्परची आज खेडकरांच्या घरातून सुटका केली आहे.  शनिवारी सायंकाळी सव्वा सातच्या सुमारास मुलुंड ते ऐरोली मार्गावर एक अपघात झाला. सिमेंट मिक्सर ट्रक आणि MH 12 RP 5000 नंबरची कार एकमेकांना घासली. त्यावेळी ट्रकमध्ये चालक आणि हेल्पर होता तर कारमध्ये दोघे होते. अपघातानंतर त्यांचे एकमेकांशी भांडण झालं. त्यावेळी ट्रकचा हेल्पर प्रल्हाद कुमारला या दोघांनी जबरदस्तीने कारमध्ये बसवले आणि ट्रक आमच्या मागे घे, असं सांगितलं. पण काही अंतर पुढं गेल्यावर कार नजरेआड झाली. चालक चंदकुमार चव्हाणने मालक विलास ढेंगरेला घडल्या प्रकाराबाबत कळवलं. 

मालक ढेंगरेंनी नवी मुंबईमधील रबाळे पोलीस ठाण्यात अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर पोलिसांनी तपासाची चक्र फिरवली अन MH 12 RP 5000 ही कार पूजा खेडकरच्या पुण्यातील घरी आढळळून आली. नवी मुंबई पोलिसांनी खेडकरांचे घर गाठले, मात्र पूजाच्या आईने गेट उघडले नाही. त्यावेळी नवी मुंबई पोलिसांनी प्रश्नांची सरबत्ती केली. त्यावेळी खेडकरांच्या घरातून ट्रक हेल्पर प्रल्हाद कुमारची सुटका झाली. मात्र तो खेडकरांच्या घरात कसा पोहचला? ज्या गाडीतून चालकाला पुण्यात आणलं गेलं, ती गाडी खेडकर कुटुंबाकडे कशी काय आली? यात खेडकर कुटुंबांचा नेमका काय संबंध आहे? याचा तपास नवी मुंबई पोलीस करत आहे. या तपासातून खेडकर कुटुंबाचा या अपहरण प्रकरणाशी नेमका काय संबंध आहे, हे समोर येणार आहे. आधीचं खेडकर कुटुंबाचे अनेक कारनामे चर्चेत आहेत, अशातच या अपहरण प्रकरणाने त्यांच्या अडचणीत आणखी वाढ केलेली आहे.

गुन्ह्याचा तपास करीत असताना सहाय्यक पोलीस निरीक्षक खरात हे कारचा मागोवा घेत पुणे येथे गेले असता सदरची कार ही वादग्रस्त आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांच्या चतुश्रृंगी हद्दीतील घरी मिळून आली.  तेथून अपहरण केलेला चालक याची एपीआय खरात व त्यांच्या टीमने सुटका केली.  तपास करत असताना पूजा खेडकर यांच्या आईने पोलिसांशी अरेरवी पणा केला व दरवाजा न खोलताच पोलिसांशी हुज्जत घातलेली आहे.

1. पूजा खेडकर प्रकरणात नेमके काय घडले?
मुलुंड ते ऐरोली मार्गावर सिमेंट मिक्सर ट्रक आणि कार (MH 12 RP 5000) यांच्यात अपघात झाला. अपघातानंतर कारमधील दोन व्यक्तींनी ट्रकच्या हेल्पर प्रल्हाद कुमार याचे अपहरण केले आणि त्याला पुण्यातील पूजा खेडकर यांच्या घरी नेले. नवी मुंबई पोलिसांनी तपास करून हेल्परची सुटका केली.

2 अपहरणाचा गुन्हा कोणत्या पोलीस ठाण्यात दाखल झाला?
अपहरणाचा गुन्हा नवी मुंबईतील रबाळे पोलीस ठाण्यात दाखल झाला आहे.

3 अपहरणाची घटना कधी आणि कुठे घडली?
ही घटना शनिवारी (१३ सप्टेंबर २०२५) सायंकाळी सव्वा सातच्या सुमारास मुलुंड ते ऐरोली मार्गावर घडली.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

