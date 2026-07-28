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जेन-झींच्या आंदोलनात व्हायरल झालेले pookie cop कोण?

सोशल मीडियावर सध्या पुकी कॉप म्हणून व्हायरल होत आहेत. कोण आहेत मुंबई पोलिस कॉन्स्टेबल, जाणून घ्या सविस्तर

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 28, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 12:34 PM IST
जेन-झींच्या आंदोलनात व्हायरल झालेले pookie cop कोण?
Image Credit: pookie cop Blushing Mumbai cop goes video goes viral cjp protest

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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जेन-झींच्या आंदोलनात व्हायरल झालेले pookie cop कोण?
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