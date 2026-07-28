जेन-झींच्या आंदोलनात व्हायरल झालेले pookie cop कोण?

सोशल मीडियावर गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र पोलिस खात्यातील एका कॉन्स्टेबलचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या पोलिस कॉन्स्टेबलच्या चेहऱ्यांवरील हास्य अनेकांने मन जिंकत आहे. मुंबईतील शिवाजी पार्क परिसरात तैनात असलेल्या कॉन्स्टेबल विनोद कालुखे यांचा एक व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होतोय. यात ते त्यांचा व्हायरल रील पाहून लाजताना व हसताना दिसत आहेत. कंटेट क्रिएटर निधी पवार हिने त्यांना इन्स्टाग्रामवरील व्हायरल रील दाखवली.
नीट पेपरफुटी आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे आंदोलन केले होते. तसंच, या आंदोलनाची धग मुंबईपर्यंत पोहोचली होती. मुंबईतील दादर येथील शिवाजी पार्कमध्ये हजारो तरुण आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरले होते. यावेळी जेन-झींनी हातात पोस्टर घेत निदर्शने केली होती. ही पोस्टरदेखील चर्चेचा विषय ठरत होती. त्याचबरोबर मुंबई पोलिसांनी उत्तमपणे हाताळलेली परिस्थीती यामुळं सोशल मीडियावर जे-झी खास पद्धतीने त्यांचं कौतुकदेखील केलं होतं.
मुंबई पोलिस कॉन्सटेबल विनोद काळुखे यांचा एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होतोय. काही दिवसांपूर्वीही विनोद काळुखे यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. कंटेट क्रिएटर श्रेया चड्ढा याने मुंबईतील विरोध प्रदर्शनादरम्यान एक रील बनवली होती. या व्हिडिओत सोशल मीडियावर ट्रेंड करणाऱ्या ऑडिओ “Everybody knows that I am a good girl, officer” हा वापरला होता.
रील व्हायरल झाल्यानंतर लोकांना कॉन्स्टेबलच्या चेहऱ्यावरील शांत व निरागस भाव पाहून कौतुक केले होते. हा रिल व्हायरल झाल्यानंतर अन्य कंटेट क्रिएटर्स आणि आंदोलनकर्त्यांनी याच ऑडिओ वापरून पोलिसांसोबत असे गमतीशीर व्हिडिओ बनवण्यास सुरुवात केली. विनोद काळुखे पुकी कॉप म्हणून व्हायरल झाले होते.
विनोद यांचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर निधी पवार नावाच्या कंटेट क्रिएटरने त्यांना त्यांचा व्हायरल झालेला व्हिडिओ दाखवला होता. तेव्हा त्यांचा व्हिडिओ पाहून त्यांनी छान हसत प्रतिसाद दिला व हाताने चेहरा झाकून घेतला. विनोद यांची ही रिअॅ्क्शन देखील नेटकऱ्यांना भावली आहे. या व्हिडिओला लाखो व्ह्यू आणि हजारो प्रतिक्रिया आल्या आहेत. तसंच, जेन झी आता त्यांना पुकी कॉप म्हणून बोलत आहेत.