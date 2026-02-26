राज्यसभेवरून मविआत वादाची शक्यता, पवारांची प्रतिष्ठा की काँग्रेसचा जागेवर दावा?

Rajyasabha Election 2026: राज्यसभेवरून महाविकास आघाडीत बिघाडीची चिन्ह आहेत, मविआतील तिन्हीही पक्ष राज्यसभेसाठी आग्रही आहेत, पवारांची राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमध्ये झालेल्या बैठकीत काँग्रेसनं रोखठोक भूमिका मांडत, राज्यसभेच्या जागेवर दावा ठोकलाय. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी देखील शरद पवारांना पुन्हा राज्यसभेवर पाठवण्यासाठी आग्रही आहे. त्यामुळे राज्यसभेच्या जागेवरून मविआमध्ये वादाची शक्यता आहे.
दरम्यान झालेल्या बैठकीत, देशातील राजकारणाचा विचार करता राज्यसभेची जागा काँग्रेससाठी महत्त्वाची आहे याबाबत चर्चा झाली. राज्यसभेत काँग्रेसची ताकद वाढवण्यासाठी राज्यसभेची जागा काँग्रेसला देण्याची विनंती करण्यात आली. तर शरद पवारांची उमेदवारी संदर्भातली इच्छा जाणून घेऊन राष्ट्रवादी पुढची भूमिका मांडणार असल्याचेही समोर आले. तसेच शरद पवारांचा अनुभव पाहता त्यांनाच उमेदवारी मिळावी पवारांच्या राष्ट्रवादीच्याही नेत्यांची मागणी आहे. तसेच दोनही पक्ष ठाकरेंच्या शिवसेनेसोबत चर्चा करून पुढचा निर्णय घेणार
आहेत. अशी माहिती समोर आली आहे.
याआधी ठाकरेंच्या शिवसेनेनं देखील राज्यसभेच्या दोन्ही जागेवर संख्याबळानुसार आपलाच दावा असल्याचं सांगितलं होतं, दरम्यान यावरून ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नेत्यांमध्ये मतमतांतर देखील पाहायला मिळालं, मात्र आता पुन्हा एकदा ठाकरेंची शिवसेना पवारांसाठी सकारात्मक दिसतेय. याचं कारण संजय राऊतांनी केलेलं मोठं विधान, शरद पवार राज्यसभेची निवडणूक लढणार असल्याचा दावा संजय राऊत यांनी केलाय, राऊतांच्या दाव्यानंतर पवारांनी इच्छा व्यक्त केल्यास काँग्रेस
कोणता निर्णय घेणार हे देखील पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
एकीकडे राज्यसभेच्या उमेदवारीवरून मविआत ओढाताणी सुरू आहे. तर दुसरीकडे सत्ताधारी मात्र राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोध होण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोध व्हावी ही काळजी घेतली जात असल्याचं बावनकुळेंनी म्हटलंय. मात्र, मविआत एकमत न झाल्यास निवडणूक होण्याची शक्यता असल्याचंही त्यांनी बोलून दाखवलंय.
मविआत तिन्ही पक्ष राज्यसभेवर जाण्यासाठी आग्रही आहेत, तिन्ही पक्षांनी त्यांची भूमिका मांडलीय. काँग्रेस आणि पवारांच्या राष्ट्रवादीची चर्चा झालीय. मात्र, आता ठाकरेंच्या शिवसेनेसोबत दोन्ही पक्ष चर्चा करणार आहेत, त्यामुळे या तिन्ही पक्षांमध्ये एकमत होणार का?, राज्यसभेवर तोडगा निघणार का? याकडे आता लक्ष लागलंय.