/परतीचा मान्सून चिंता वाढवणार, तीन शक्तीशाली चक्रीवादळांचे संकट, 44 वर्षातील मोठा तडाखा बसणार

एल निनोचा मोठा प्रभाव देशाच्या हवामानावर पडला आहे. एल निनोमुळं पावसावरही परिणाम झाला आहे. राज्यातील अनेक ठिकाणी पावसाची तूट आहे त्यामुळं मोठा भाग हा दुष्काळाच्या छायेत आहेत. असं असतानाच आणखी एक चिंता वाढवणारी बातमी समोर येत आहे. परतीचा पाऊस आणखी एक धक्का देणार आहे. 3 महिन्यात 3 चक्रीवादळाचा इशारा देण्यात आला आहे. गेल्या 44 वर्षांत आलेल्या चक्रीवादळांपेक्षा याचा तडाखा मोठा असू शकतो, असं भाकीत भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था इस्रोने केलं आहे.
इस्त्रोने दिलेल्या माहितीनुसार, 2026च्या मान्सूनोत्तर हंगामात उत्तर हिंद महासागरात तीन चक्रीवादळे तयार होऊ शकतात.ऑक्टोबर ते डिसेंबर तीन मोठी चक्रीवादळे तयार होण्याचा इशारा इस्रोने दिला आहे. गेल्या 44 वर्षांत आलेल्या चक्रीवादळापेक्षा मोठा तडाखा बसण्याची शक्यताही इस्रोने वर्तवली आहे. तसंच, उच्च वेग तीव्रता निर्देशांकांनुसार (पीडीआय) या चक्रीवादळांमधून निर्माण होणारी एकूण उर्जा ही प्रचंड असण्याचा अंदाजही इस्रोने वर्तवला आहे.
या तिन्ही चक्रीवादळाचा हंगाम 44 वर्षांच्या ऐतिहासिक सरासरीपेक्षा तब्बल 83 टक्क्यापर्यंत अधिक शक्तिशाली ठरू शकतात. परतीच्या मान्सूनमंतर समुद्रातील वातावरण असामान्यपणे अस्थिर आणि वादळी राहण्याचे संकेत मिळत आहेत. तसंच, या काळात चक्रीवादळे अधिक क्रियाशील राहू शकतील, असा अंदाज इस्रोच्या संशोधकांनी वर्तवला आहे.
40 वर्षांतील समुद्रविषयक आणि वातावरणीय माहितीचा अभ्यास केला असता जानेवारी ते ऑगस्टदरम्यान नोंदवलेल्या जागतिक हवामानाविषयक घटकांचे विश्लेषण करुन वर्षाच्या अखेरीस निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीनुसार हा अंगाज वर्तवण्यात आला आहे. या प्रारुपातून हंगाची तीव्रता दर्शवण्यात आली असली तरी चक्रीवादळे नेमके कुठे आणि कोणत्या दिवशी धडकणार, याचा अंदाज मात्र इस्त्रोने अद्याप दिला नाहीये.
भारतासह उत्तर हिंद महासागराच्या आसपासच्या अनेक देशांचे किनारपट्टीचे प्रदेशाना चक्रीवादळाचा सर्वाधिक तडाखा बसतो. त्यामुळे, एखाद्या विशिष्ट हंगामात चक्रीवादळांची शक्यता जास्त असेल हे आधीच कळल्यास तयारी करणे सोपे जाते. सरकार आणि स्थानिक प्रशासन मदत आणि बचाव पथके आधीच तयार ठेवू शकतात. मच्छिमारांना समुद्रात जाण्यापूर्वीच इशारा दिला जाऊ शकतो. गरज पडल्यास किनारपट्टीवरील रहिवाशांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याची तयारीही केली जाऊ शकते.