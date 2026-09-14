Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /परतीचा मान्सून चिंता वाढवणार, तीन शक्तीशाली चक्रीवादळांचे संकट, 44 वर्षातील मोठा तडाखा बसणार

परतीचा मान्सून चिंता वाढवणार, तीन शक्तीशाली चक्रीवादळांचे संकट, 44 वर्षातील मोठा तडाखा बसणार

परतीच्या मान्सूनच्या काळात देशावर आणखी एक संकट ओढवणार आहे. या काळात तीन मोठी चक्रीवादळे धडकण्याची शक्यता इस्रोने वर्तवली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 14, 2026, 08:09 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 08:09 AM IST
परतीचा मान्सून चिंता वाढवणार, तीन शक्तीशाली चक्रीवादळांचे संकट, 44 वर्षातील मोठा तडाखा बसणार
Image Credit: Post monsoon 3 tropical cyclones may see in north india ocean up to 83 percent stronger than 44 year

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
गणपतीची मूर्ती घरी आणताना तिचं तोंड का झाकतात? 99% लोकांना कल्पनाच नाही; जाणून घ्या यामागचं खरं कारण
2
3
4
5