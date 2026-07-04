मुंबई-पुणे कनेक्टिंग लिंकवरील पुलावर 2 महिन्यातच खड्डे, व्हिडीओ व्हायरल

मुंबई - पुणे द्रुतगती मार्गावरील कनेक्टिंग लिंक सध्या महाराष्ट्रात सर्वांच्या आकर्षणाचे केंद्र बनले आहे. पावसाळ्यात लोणावळातील परिसर अतिशय नयनरम्य आणि सुंदर होऊन जातो. या कनेक्टिंग लिंकमुळे मुंबई - पुण्यातील अंतर कमी झालं आहे. मुंबई - पुण्यातील प्रवास वेळ हा 30 मिनिटांने कमी झाला आहे. सुसाट आणि आरामदायी हा मार्गावरचा पावसाळ्यातील एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होतो आहे. खरं तर हा व्हिडीओ मुंबई-पुणे कनेक्टिंग लिंकवरील पुलाचा आहे.
पहिल्याच पावसात मुंबई-पुणे कनेक्टिंग लिंकवरील पुलाच्या रस्त्याला खड्डे पडल्याचे पाहिला मिळतंय. त्यामुळे या रस्त्याच्या कामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थितीत होतोय. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून या रस्त्याच्या दर्जेवर अनेक शंका नेटकऱ्यांनी उपस्थितीत केले आहेत. अवघ्या दोन महिन्यात रस्त्याला खड्डे पडल्यामुळे नागरिकांनी अनेक प्रश्न विचारले आहेत.
Missing potholes found on the Mumbai Pune Missing link project…Just inaugurated two months back… pic.twitter.com/YfwwKlwCve— Mohammed Futurewala (@MFuturewala) July 3, 2026
मुंबई - पुणे एक्स्प्रेस वेवरील 13.3 किलोमीटर लांबीचा हा कनेक्टिंग लिंक प्रकल्प भोर घाटातील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी सरकारचा मास्टर स्ट्रोक प्रकल्प ठरला आहे. 1 मे 2026 महाराष्ट्र दिनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकार्पण केलं आहे.