/मुंबईतील पहिला डबल डेकर पूल, नवी मुंबई ते वरळी फक्त 30 मिनिटांत पोहोचा, नोव्हेंबर 2026मध्ये सेवेत येणार

मुंबईतील रहदारीसाठी आणि वाहतूकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा पूल असलेल्या प्रभादेवी एलफिन्स्टन रेल्वे उड्डाणपुलाचे काम नोव्हेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचा निर्णय महारेलने घेतला आहे. प्रभादेवी उड्डाणपूल हा मध्य व पश्चिम रेल्वे अशा दोन्ही मार्गिकांना जोडतो. ब्रिटिशकालीन पूल तोडून आता या पुलाच्या जागी डबलडेकर पूल बांधण्यात येणार आहे. कसा असेल हा पूल आणि या पुलाचे वैशिष्ट्यै काय? जाणून घेऊयात सविस्तर.
प्रभादेवी उड्डाणपूल ब्रिटिशकाळात बांधण्यात आला होता व 112 वर्षांहून अधिक काळ हा पूल दक्षिण मुंबईच्या वाहतुकीसाठी एक महत्त्वाचा भाग होता. नोव्हेंबर -डिसेंबर 2025 मध्ये जागा ताब्यात मिळाली होती. त्यानंतर वर्षभराच्या आत उड्डाणपुलाची गतिशीलता वाढवण्याच्या उद्देशाने जुना प्रभादेवी उड्डाणपूल पाडून त्याजागी नवा दुमजली उड्डाणपूल बांधण्यात येणार आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडी) महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडला (महारेल) प्रभादेवी येथे दुमजली उड्डाणपुलाचे पाडकाम व बांधकाम करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. मध्य व पश्चिम रेल्वेच्या हद्दीतील पाडकाम व बांधकाम महारेल करणार आहे. महारेलने दिलेल्या माहितीनुसार, पुलासाठी आवश्यक चारही पोलादी स्पॅन 15 ऑगस्ट 2026 रोजी मुंबईत आणण्यात आले आहेत. यात 92.5 मीटरचे दोन व 34.5 मीटरचे दोन स्पॅन असून, ते सध्या चेंबूर व पनवेल येथील यार्डत सुरक्षित ठेवण्यात आले आहेत.
पुलाचे गर्डर बसविण्यासाठी रेल्वेच्या हद्दीत 39 ब्लॉक आवश्यक आहेत. हे ब्लॉक 25 दिवसांच्या कालावधीत घ्यावे लागणार आहेत. यापैकी 32 ब्लॉक दोन मोठ्या पुलाचे स्पॅन बसविण्यासाठी वापरले जातील. उर्वरित ब्लॉक पूर्वतयारीच्या कामांसाठी लागणार आहेत. हे ब्लॉक प्रत्येकी अडीच तासांचे असतील. या ब्लॉकचे वेळापत्रक आराखड्यासोबत रेल्वेला सादर केले आहे, असे 'एमआरआयडीसी'च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
वरळी-शिवडी मार्गिकेच्या प्रभादेवी येथील रेल्वे मार्गावरील दुमजली उड्डाणपुलावरुन शिवडी न्हावा-शेवा अटल सेतूवरून आलेल्या वाहनांना थेट वरळी आणि तेथून पुढे दक्षिण मुंबई, तसेच वांद्रे दिशेला जाता येणार आहे.
दुमजली रचना : प्रभादेवीचा उड्डाणपूल एकाच वेळी मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या मार्गिका ओलांडून तयार केला जाईल.
एकूण लांबी : 132 मीटर
पुलाचा खालील भाग (लोअर डेक) : पदपथासह 2-2 मार्गिका, स्थानिक वाहतुकीसाठी पूर्व-पश्चिमेला जोडणे शक्य होईल.
पुलाचा वरील भाग (अप्पर डेक) : शिवडी-वरळी उन्नत मार्गाला जोडणारा 2-2 मार्गाचा पूल असेल. या भागावर पदपथ नसेल. या पुलामुळे थेट अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतूला ये-जा करणे सोयीस्कर होईल.
प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च : 167.35 कोटी रुपये
प्रवासाचा वेळ: हा मार्ग सुरू झाल्यानंतर वरळी ते शिवडी हा प्रवास 30 मिनिटांवरून 10 ते 15 मिनिटांवर येईल.