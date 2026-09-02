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मुंबईतील पहिला डबल डेकर पूल, नवी मुंबई ते वरळी फक्त 30 मिनिटांत पोहोचा, नोव्हेंबर 2026मध्ये सेवेत येणार

मुंबईतील ऐतिहासिक 112 वर्ष जुना एल्फिन्स्टन पूल पाडण्यात आला आहे. इथे मुंबईतील पहिला डबल डेकर उड्डाणपूल उभारण्यात येणार आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 02, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 01:07 PM IST
मुंबईतील पहिला डबल डेकर पूल, नवी मुंबई ते वरळी फक्त 30 मिनिटांत पोहोचा, नोव्हेंबर 2026मध्ये सेवेत येणार
Image Credit: prabhadevi bridge

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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