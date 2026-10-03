'खरे गुन्हेगार समोर येतील आणि...', एकनाथ शिंदेंच्या पक्षातील महिला पदाधिकाऱ्यावर आरोप होत असतानाच प्रदीप पूर्णेकरांच्या कुटुंबाला भेटल्यानंतर गणेश नाईकांचं सूचक विधान

ठाण्यातील मानपाडा येथील उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येचं प्रकरण चर्चेत असून पोलिसांकडून तपास सुरु असतानाच पूर्णेकर कुटुंबियांच्या घरी जाऊन राजकीय नेते मंडळी त्यांचं सांत्वन करत आहेत. हल्ल्याच्या दुसऱ्या दिवशी आमदार आदित्य ठाकरे, खासदार संजय राऊत यांनी कुटुंबियांची भेट घेतल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे पूर्णेकर कुटुंबाला भेटून आले. त्यानंतर भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते तसेच राज्याचे वन मंत्री गणेश नाईक यांच्यासहीत भाजपाचे आमदार संजय केळकर यांनी पूर्णेकर कुटुंबियांची भेट घेतली. विशेष म्हणजे या प्रकरणामध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेच्या माजी महापौर मिनाक्षी शिंदें आणि त्यांच्या पतीवर कट रचल्याचा आरोप केला जात असतानाच शिंदेच कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेले नाईक पूर्णेकर कुटुंबाला भेटून आल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलले. त्यावेळी त्यांनी सूचक विधान केलं.
राजकीय संघर्ष हा राजकीय पातळीवरच असायला हवा, तो जीव घेणारा संघर्ष नसावा, असं स्पष्ट मत गणेश नाईक यांनी, प्रदीप पूर्णेकर यांच्या कुटुंबाला भेटल्यानंतर व्यक्त केलं. गणेश नाईक यांनी शुक्रवारी सायंकाळी पूर्णेकर कुटुंबीयांची भेट घेऊन सांत्वन केले. या नंतर त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना या प्रकरणावर भाष्य केले. "अन्यायाविरुद्ध संघर्ष असतो, रस्त्यावरचा संघर्ष असतो. राजकीय संघर्ष असतो पण, अशा प्रकारे जीव घेणं हा संघर्ष समाजासमोर आदर्श निर्माण करणारा नाही. म्हणून या गोष्टीचा निषेध करावा तेवढाच थोडा आहे," असं गणेश नाईक आवर्जून म्हणाले. या प्रकरणात कोणी सूत्रधार असेल तर त्यालाही कायद्याच्या कक्षेत आणून शिक्षा झाली पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली.
पूर्णेकर यांच्याशी शिवसेनेत असल्यापासून आपले संबंध होते, असेही नाईक यांनी सांगितले. हत्येमागे विकासकामांशी संबंधित मुद्दे तसेच ड्रग्जशी संबंधित कारणांचाही उल्लेख होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र, नेमके कारण तपासातूनच स्पष्ट होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. "प्रदीप पूर्णेकर हे कोणत्या पक्षाचे होते, यापेक्षा ते सामाजिक कार्यकर्ते होते. त्यांच्या हत्येप्रकरणी कुटुंबीयांनी काही गंभीर आमच्यासमोर बाबी मांडल्या आहेत. अनेक जणांना अटक झाली असून या प्रकरणाचा खोलवर तपास सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या प्रकरणाकडे लक्ष दिले आहे. त्यामुळे तपासातून खरे गुन्हेगार समोर येतील आणि त्यांना कायद्यानुसार शिक्षा होईल," असा विश्वास गणेश नाईकांनी व्यक्त केला.
आरोपीला शिक्षा मिळण्यासंदर्भात बोलताना, "आजच्या परिस्थितीत सिस्टममुळे अन्याय करणाऱ्याला कदाचित शिक्षा मिळणार नाही. मात्र वरच्या दरबारात कोणी सुटत नाही, तिथे शिक्षा मिळेल," असं गणेश नाईक यांनी म्हटलंय. सांत्वनासाठी एकदा कुटुंबीयांची भेट घेतल्याने त्यांचे दुःख कमी होणार नाही. या कुटुंबाला न्याय मिळणे महत्त्वाचे आहे, असे नाईक म्हणाले.