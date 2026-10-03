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'खरे गुन्हेगार समोर येतील आणि...', एकनाथ शिंदेंच्या पक्षातील महिला पदाधिकाऱ्यावर आरोप होत असतानाच प्रदीप पूर्णेकरांच्या कुटुंबाला भेटल्यानंतर गणेश नाईकांचं सूचक विधान

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे कट्टर राजकीय प्रतिस्पर्धी मानल्या जाणाऱ्या गणेश नाईक यांनी प्रदीप पूर्णेकरांच्या कुटुंबियांची भेट घेऊन त्यांचं सांत्वन केल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केलं सूचक विधान

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 03, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Oct 03, 2026, 01:55 PM IST
'खरे गुन्हेगार समोर येतील आणि...', एकनाथ शिंदेंच्या पक्षातील महिला पदाधिकाऱ्यावर आरोप होत असतानाच प्रदीप पूर्णेकरांच्या कुटुंबाला भेटल्यानंतर गणेश नाईकांचं सूचक विधान
Image Credit: शुक्रवारी सायंकाळी गणेश नाईकांनी घेतली पूर्णेकर कुटुंबीयांची भेट (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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'खरे गुन्हेगार समोर येतील आणि...', एकनाथ शिंदेंच्या पक्षातील महिला पदाधिकाऱ्यावर आरोप होत असतानाच प्रदीप पूर्णेकरांच्या कुटुंबाला भेटल्यानंतर गणेश नाईकांचं सूचक विधान
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