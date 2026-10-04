/प्रदीप पूर्णेकरांची हत्या प्रकरणाला नवीन खुलासा; दोन बडे बिल्डर.., हत्येच्या काही वेळ आधी येऊन गेलेली तरुणी कोण?

ठाकरे गटाचे मानपाडा विभागप्रमुख प्रदीप उर्फ बाळू पूर्णेकर यांच्या निर्घृण हत्या प्रकरणात जसा जसा तपास पुढे जातोय धक्कादायक खुलासे होत आहे. या प्रकरणात पोलिसांच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार एका हेल्मेट मॅन आणि एका तरुणीची एन्ट्री झाली आहे. या तरुणीला पोलिसांनी दोन वेळा चौकशीसाठी पोलीस स्टेशनमध्ये बोलवलं आहे. त्या तरुणीचं नाव समोर आलं असून तिचं नाव लावण्या असं आहे.
एवढंच नाही तर या प्रकरणात दोन बड्या बिल्डरांची पोलिसांकडून चौकशी करण्यात आली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार क्लस्टर प्रोजेक्ट आपल्याच कंपनीला मिळावा यासाठी बिल्डरकडून प्रयत्न झाल्याची चर्चा होती. म्हणून क्लस्टर प्रोजेक्टबाबत प्रदीप पूर्णेकर यांनी माहितीचा अधिकार मागवला होता. त्यानंतर प्रदीप पूर्णेकर यांना धमक्या येत असल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे.
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