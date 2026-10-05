/प्रदीप पूर्णेकर प्रकरणात नवीन ट्विस्ट! गोळी रिव्हर्स झाली अन् फरार मारेकरी टल्ली जखमी? पोलिसांना ऑफिस पाहून...

ठाण्यात शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्यामुळे महाराष्ट्रासह या थरारक हत्याकांडामुळे राजकीय वर्तुळातही खळबळ माजली आहे. पोलीस या प्रकरणात एका नवीन थेअरीवर काम करत आहेत. या हत्याकांडातील फरार मारेकरी टल्ली याचा खरं नाव संतोष कनोजिया याच्याबद्दल पोलिसांना एक वेगळीच संशय आला आहे.
पोलिसांनी आतापर्यंत प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्या प्रकरणात पप्या शिंदे, निखिल यादव आणि नितेश पवार यांना अटक केली आहे. तर संतोष कनोजिया उर्फ टल्ली अजूनही फरार आहे. तर आणखी एक मारेकरी हा हेल्मेट घालून असल्यामुळे त्याची ओळख पटली नसल्याची पोलिसांच्या सूत्रांनी सांगितलं आहे.
पोलिसांच्या सूत्रांनी सांगितलं की, प्रदीप पूर्णेकर हत्याकांडात पोलिसांनी त्यांच्या ऑफिसची झाडाझडती घेतली त्यानंतर त्यांना एक वेगळाच संशय आला आहे. पोलिसांनी सीसीटीव्ही तपासात आणि प्रदीप पूर्णेकर यांच्या पोस्टमोर्टम रिपोर्टनुसार प्रदीप यांच्यावर सात राऊंड फायरिंग करण्यात आले होते. पण प्रदीप पूर्णेकरांच्या शरीरात चार गोळ्या आढळल्या आहेत. याचा अर्थ तीन गोळ्या या प्रदीप पूर्णेकर यांना लागलेल्या नाहीत. तर प्रदीप पूर्णेकर यांच्यावर त्यांच्या ऑफिसमध्ये गोळीबार करण्यात आला. प्रदीप पूर्णेकर यांचं ऑफिस फारच छोटं आहे. त्यामुळे तीन गोळ्यापैकी एक गोळी मारेकऱ्याला लागल्याचा संशय पोलिसांना आहे. फरार मारेकरी संतोष कनोजिया उर्फ टल्ली याला ती गोळी लागली असावी. तो जखमी झाला असावा असा संशय पोलिसांना आहे.
तपासातून असं समोर आलं की, मारेकऱ्यांनी पूर्णेकर यांच्यावर अत्यंत जवळून गोळीबार केला. त्यामुळे प्रदीप यांच्यावर ऑफिसमध्ये गोळीबार झाला अशा स्थिती एखादी गोळी भिंतीवर किंवा दुसऱ्या एखाद्या वस्तूवर आदळून उलटी म्हणजेच रिव्हर्स फिरली असावी, अशी पोलिसांची थिअरी आहे. त्यात आता ही गोळी मारेकरीला लागली असावी का, ही शक्यता पोलीस पडताळून पाहत आहे. त्यामुळे मारेकऱ्यांपैकी कोणी जखमी झाले असेल तर मुंबई किंवा ठाणे परिसरातील एखाद्या रुग्णालयात तो गुपचूप उपचार घेईल, त्या दिशाने पोलिसांचा तपास सुरु आहे.
या हत्याकांडानंतर पोलिसांनी तातडीने फॉरेन्सिक टीमने घटनास्थळाची पाहणी करून रक्ताचे काही नमुने घेतले होते. त्याशिवाय काडतुसाच्या पुंगळ्या देखील जप्त केल्या आहेत. घटनास्थळावरून रक्ताचे नमुने जप्त केले आहेत. यासगळ्यावरून जसा जसा तपास पुढे जाईल तेव्हा काही नवीन ट्विस्ट समोर यांची शक्यता आहे.