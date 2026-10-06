/प्रदीप पूर्णेकर प्रकरणात मोठा खुलासा, टल्लीचं लोकेशन ट्रॅक, 150 फोन कॉल्स अन् गोव्याचा प्लॅन, कोर्टात काय सांगितलं?

ठाण्यातील शिवसेना पक्षाचे विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांची दहा दिवसांपूर्वी हत्या करण्यात आली. या हत्येप्रकरणात पोलिसांना अनेक धक्कादायक माहिती हाती लागली आहे. प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्याकांडप्रकरणी ठाणे पोलिसांनी पप्या शिंदे, निखील यादव आणि नितेश पवार या तिघांना अटक केली आहे. संतोष उर्फ टल्ली अद्याप फरार असून तो दुसऱ्या राज्यात किंवा देशात पळून गेल्याची शक्यता पोलिसांना वाटतंय. म्हणून त्यांनी टल्लीविरोधात लूकआऊट नोटीस जारी केली आहे. पोलीस सूत्रांनी सांगितलं की, टल्ली हा त्याचे लोकेशन सतत बदलत असल्याचे समोर आलंय.
यातील पप्या शिंदेला पोलिसांनी कोर्टात हजर केलं होतं. पोलिसांनी कोर्टात प्रदीप पूर्णेकर हत्याकांडासंदर्भात महत्त्वाचे खुलासे केले आहेत. पूर्णेकर कुटुंबीयांकडून वकील समीर हाटले यांनी कोर्टात युक्तिवाद करताना महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
कोर्टात पूर्णेकर हत्याकांड प्रकरणात युक्तिवाद करताना असा दावा करण्यात आला की, या हत्येचे नियोजन सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी पासूनच सुरु आहे. पप्या शिंदे याने आरोपींना गोव्याला पळून जाण्यासाठी एका कारची व्यवस्था केली होती. तर टल्लीने एका बाइकची व्यवस्था केली होती. अशी ही माहिती समोर आली आहे की, तीन दुचाकींची व्यवस्था करण्यात आली होती. पप्या शिंदेने महिनाभर आरोपींला 150 वेळा फोनवरून संवाद साधला आहे. प्रदीप पूर्णेकरांच्या हत्येचा मास्टरमॅन हा पप्या शिंदे असून त्यानेच संपूर्ण प्लॅनिंग केलं होतं.
तर पप्या शिंदे या कामासाठी दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावावर मोबाईल क्रमांक घेतला होता. पोलिसांनी सांगितलं की, २९ सप्टेंबर रोजी प्रदीप पूर्णकर यांच्या कार्यालयात पप्या शिंदे स्वतः हजर होता. पूर्णकर बेसावध असल्याचे पाहून त्यानेच बाहेर ताटकळत असलेल्या मारेकऱ्यांना इशारा केला. पप्याने मारेकऱ्यांना इशारा करून प्रदीप पूर्णेकरला मारण्याचा इशारा दिला होता. कोर्टात सांगण्यात आलं की, आरोपी सुभाष याच्याविरुद्ध पूर्वीचे सात गुन्हे दाखल आहे. आरोपी सुभाष याला गुन्ह्याच्या हेतूबाबत निश्चित माहिती असूनही तो ती लपवत आहे. हा प्रकार नियोजनचा भाग असून पोलिसांनी ती कार जप्त करायची आहे. पोलिसांनी कोर्टात अशीही माहिती दिली की, घटनेच्या दिवशी मनोरमानगर, पवारनगर आणि एक मॉल याठिकाणी भेटले होते.
हत्येची सुपारी देऊन हा गुन्हा करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी कोर्टात दिली आहे. दरम्यान पप्या शिंदे याचे वकील संग्राम शिंदे यांनी युक्तीवादात विचारलं की, राम पूर्णेकर यांच्या पुरवणी जबाबात दोन राजकीय लोकांच्या नावांचा उल्लेख आहे. त्या दोघांची पोलिसांनी तपास केला का, जबाब घेतला का. दरम्यान दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर कोर्टाने सुभाष याच्या पोलीस कोठडीत 9 ऑक्टोबरपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.