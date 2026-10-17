/मोठी बातमी! Next तू...प्रदीप पूर्णेकरांच्या पुतणीचा मोठा गौप्यस्फोट, प्रताप सरनाईकांसमोर धक्कादायक दावा

ठाण्यातील शिवसेना पक्षाचे विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर हत्याकांडात मोठी बातमी समोर आली आहे. प्रदीप पूर्णेकरांच्या पुतणीने मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यासमोर मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. प्रदीप पूर्णेकर यांच्या मुलगा राम पूर्णेकर यांनी मु्ख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली. त्यानंतर शनिवारी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पूर्णेकर कुटुंबांच्या घरी जाऊन त्यांचं सांत्वन केलं. यावेळी पूर्णेकर कुटुंबाने एकनाथ शिंदेंबद्दल नाराजी व्यक्त केली. हे पाहून प्रताप सरनाईक यांनी थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना फोन लावला आणि कुटुंबियांचं संवाद घडवून दिला. यावेळी राम पूर्णेकर यांनी मीनाक्षी शिंदेंवर कडक कारवाई करा, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडे केली. तरदुसरीकडे प्रदीप पूर्णेकरांच्या पुतणीने मंत्री प्रताप सरनाईक यांना धक्कादायक माहिती दिली.
खुशबू पूर्णेकर हिने सरनाईकांसमोर दावा केला की, मला इन्स्टाग्रामवरून धमकीचा मेसेज आला आहे. ज्यात लिहिलंय होतं की, नेक्स्ट टार्गेट तू. त्यानंतर प्रताप सरनाईकांनी पूर्णेकर कुटुंबासोबत त्यांच्या घराबाहेर 24 तास सुरक्षा देण्याचे सूचना दिल्या आहेत.
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