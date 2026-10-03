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पूर्णेकर प्रकरणाचं वडापावच्या गाडीशी कनेक्शन; गोवा प्लॅन, दूध डेअर, ती मैत्रीण अन् ते दोघे... पोलिसांना मोठं यश

प्रदीप पूर्णेकरांना संपवणाऱ्या आरोपींबद्दलची धक्कादायक माहिती पोलिस तपासामध्ये समोर आली असून पोलिसांनी न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडताना आरोपींची 8 ऑक्टोबरपर्यंत कोठडी मिळवली आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 03, 2026, 08:18 AM IST|Updated: Oct 03, 2026, 08:18 AM IST
पूर्णेकर प्रकरणाचं वडापावच्या गाडीशी कनेक्शन; गोवा प्लॅन, दूध डेअर, ती मैत्रीण अन् ते दोघे... पोलिसांना मोठं यश
Image Credit: पोलिसांना मिळालं मोठं यश (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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