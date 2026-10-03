रुममध्ये दोन पुरुषांसोबत 'ती' तरुणी अन्... पूर्णेकर प्रकरणाला वेगळं वळण? गूढ अधिक वाढलं? जिथे हल्ला झाला त्या ऑफिसच्या आसपास संशयास्पद...

ठाण्यातील मानपाडा येथील उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकरांच्या हत्येप्रकरणी पोलिसांनी दोन मारेकऱ्यांना अटक केली आहे. पूर्णेकरांवर गोळ्या झाडणाऱ्याबरोबर कोयत्याने वार करणाऱ्या दोघांना पोलिसांनी मुंबई-गोवा महामार्गावरील कर्नाळा भागातून शुक्रवारी अटक केली आहे. अटक केलेल्यांमध्ये पूर्णेकरांवर गोळ्या झाडणारा शूटर निखिल यादव आणि कोयत्याने हल्ला करणारा आरोपी नितेश पवारचा समावेश आहे. या दोघांना 8 ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली असून या हल्ल्याच्या कटासंदर्भातील नवीन माहिती या दोघांच्या तपासातून समोर येईल अशी अपेक्षा असतानाच आता या प्रकरणाला दुसऱ्या एका शक्यतेमुळे वेगळं वळण मिळण्याची दाट शक्यता आहे. या प्रकरणामध्ये प्रदीप पूर्णेकरांची हत्या राजकीय हेतूने झाली आहे की अन्य काही कारणांमुळे याबद्दल बऱ्याच चर्चा सुरु असताना हत्येमागे एक संशयित तरुणी असल्याची शक्यताही बोलून दाखवली जात असून तसं पोलिसांकडे नोंदवलेल्या जबाबामध्येही म्हटलं आहे.
वडिलांची हत्या झाल्यानंतर राम पूर्णेकर यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेनेच्या माजी महापौर मिनाक्षी शिंदे आणि त्यांचे पती राजेंद्र शिंदे यांनीच कट रचून वडिलांची हत्या घडवून आणल्याचा आरोप केला आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीपासूनच पूर्णेकर आणि मिनाक्षी शिंदेंमध्ये राजकीय वैमनस्य होते. यापूर्वी वडिलांची सोशल मीडियावरून बदनामी करण्यापासून ते जीवे मारण्याच्या धमक्या देण्यापर्यंतचे प्रकार घडल्याचा आरोप राम पूर्णेकरांनी केला आहे. तसा जबाब त्यांनी पोलिसांकडे नोंदवला आहे. मात्र जबाब नोंदवताना राम पूर्णेकरांनी एका तरुणीचाही उल्लेख केल्याची माहिती समोर येत आहे.
प्रदीप पूर्णेकरांच्या हत्येसंदर्भात संशय व्यक्त करताना राम पूर्णकरांनी एका तरुणीचाही उल्लेख केला आहे. अनेक प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, पोलिसांकडे नोंदवलेल्या पुरवणी जबाबात राम पूर्णेकरांनी काही दिवसांपूर्वी घडलेल्या एका घटनेचाही आवर्जून उल्लेख केला आहे. प्रदीप पूर्णेकरांच्याहत्येच्या काही दिवसांपूर्वी याच परिसरात एक तरुणी दोन पुरुषांसह एका खोलीत आढळली होती. त्यावेळी प्रदीप पूर्णेकर यांनी तिथे जाऊन त्या पुरुषांना चांगलाच चोप दिला होता. आपल्या परिसरातील कोणताही बेकायदेशीर प्रकार खपवून न घेणाऱ्या प्रदीप पूर्णेकरांनी या सर्वांना कापूरबावडी पोलिसांच्या ताब्यात दिले होते, असं राम पूर्णेकरांनी पोलिसांना सांगितलं.
याच घटनेचा संदर्भ देत पुढे राम पूर्णेकरांनी, हिच तरुणी पूर्णेकरांच्या हत्येच्या आधी आणि नंतरही त्यांच्यावर ज्या कार्यालयामध्ये हल्ला झाला त्याच कार्यालयाच्या आसपास संशयास्पद पद्धतीने वावरताना दिसली होती, असा दावा केला आहे. राम पूर्णेकरांनी वडिलांच्या हत्येप्रकरणी या तरुणीच्या चौकशीची मागणी केली आहे. त्यामुळे आता खरोखरच या साऱ्यामागे या तरुणाचा हात आहे की इतर कोणी आहे हे तपासानंतरच स्पष्ट होईल. मात्र या घटनेवरुनही वडिलांवर हल्ला होऊ शकतो अशी शक्यता राम पूर्णेकरांनी पोलिसांसमोर बोलून दाखवल्याचं सांगण्यात येत आहे.