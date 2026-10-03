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  • /रुममध्ये दोन पुरुषांसोबत ती तरुणी अन्... पूर्णेकर प्रकरणाला वेगळं वळण? गूढ अधिक वाढलं? जिथे हल्ला झाला त्या ऑफिसच्या आसपास संशयास्पद...

रुममध्ये दोन पुरुषांसोबत 'ती' तरुणी अन्... पूर्णेकर प्रकरणाला वेगळं वळण? गूढ अधिक वाढलं? जिथे हल्ला झाला त्या ऑफिसच्या आसपास संशयास्पद...

प्रदीप पूर्णेकरांवर त्यांच्या ऑफिसमध्येच गोळ्या झाडण्यात आल्या. तसेच कोयत्याने त्यांच्यावर वार करण्यात आले. उपचारांपूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर ठाण्यात एकच खळबळ उडाली.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 03, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Oct 03, 2026, 11:36 AM IST
रुममध्ये दोन पुरुषांसोबत 'ती' तरुणी अन्... पूर्णेकर प्रकरणाला वेगळं वळण? गूढ अधिक वाढलं? जिथे हल्ला झाला त्या ऑफिसच्या आसपास संशयास्पद...
Image Credit: हत्येच्या काही दिवस आधीचा घटनाक्रम चर्चेत (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य सोशल मीडिया आणि वृत्त संस्थांकडून साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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