Marathi News
  • प्रफुल पटेल यांनी केली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नव्या राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या नावाची घोषणा; कोणी घेतली अजित पवारांची जागा?

प्रफुल पटेल यांनी केली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नव्या राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या नावाची घोषणा; कोणी घेतली अजित पवारांची जागा?

प्रफुल पटेल यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नव्या राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या नावाची घोषणा केली आहे.  कोणी घेतली अजित पवारांची जागा?

वनिता कांबळे | Updated: Feb 16, 2026, 09:15 PM IST
प्रफुल पटेल यांनी केली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नव्या राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या नावाची घोषणा; कोणी घेतली अजित पवारांची जागा?

NCP National President : माजी दिवंंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी सुनेत्रा  पवार यांची निवड झाली आहे. राष्ट्रवादीचे कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल पटेल यांनी राष्ट्रावादी पक्षाच्या नवीन राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या नावाची घोषणा केली.  राष्ट्रवादीच्या बैठकीत राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून सुनेत्रा पवार यांची एक मताने निवड झाल्याची  माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.   

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या बैठकीत राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून सुनेत्रा पवार यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. पक्षाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल पटेल यांच्याकडून सुनेत्रा पवार यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली.  प्रफुल पटेल यांच्याकडून नावाची घोषणा झाल्यानंतर सर्व आमदारांकडून हात वर करून सुनेत्रा पवार यांच्या नावाला समर्थन देण्यात आले.  26 फेब्रुवारीला सुनेत्रा पवार यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा होणार आहे. 

28 जानेवारी 2026 रोजी अजित पवार यांचे बारामती येथे विमान अपघातात निधन झाले.  राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी प्रफुल पटेल यांची नियुक्त झाल्याचं वक्तव्य केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनी केले होते. अजित पवारांच्या अपघाती निधनानंतर राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष कोण होणार याबाबत तर्क वितर्क लढवला जात होते. प्रफुल पटेल राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होणार असल्याबाबत चर्चा सुरु होत्या अशात पियूष गोयलांनी केलेल्या वक्तव्यामुळ गदारोळ माजला होता. यानंतर राज ठाकरे यानी सोशल मिडियावर पोस्ट केली. राष्ट्रवादीचा अध्यक्ष पेटल नको पाटील हवा असे राज ठाकरे यांनी या पोस्टमध्ये म्हंटले होते.  

यानंतर  प्रफुल पटेल अध्यक्षपदाच्या रेसमध्ये नाहीत याची घोषणा त्यांनी स्वत: केली होती. प्रफुल पटेलांचं नाव चर्चेत होतं, मात्र त्यांनी स्वत:च या चर्चांना पूर्णविराम दिल्यानं सुनेत्रा पवारच अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळतील अशी चर्चा रंगली होती.  राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची माळ देखील सुनेत्रा पवारांच्याच गळ्यात पडणार हे जवळजवळ निश्चित झाले होते. उपमुख्यमंत्रिपदानंतर आता सुनेत्रा पवारांकडे पुणे आणि बीडचं पालकमंत्रिपदही देण्यात आले. अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर सुनेत्रा पवारांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारली. दादांकडे असणा-या विविध संस्थांची पद देखील सुनेत्रा पवारांच्याच हातात देण्याची मागणी करण्यात येत होती. अखेरीस आता सुनेत्रा पवारच राष्ट्रवादी पक्षाची धुरा सांभळणार आहेत. 

 

 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
praful patelNCP National PresidentPraful Patel announced the name of the new NCP National Presidentnationalist congress partyसुनेत्रा पवार

