Doctor Suicide: अजित पवार कोणत्या 'रुपात' अडकलेत? प्रकाश महाजन यांची थेट विचारणा, 'तुम्ही चाकणकर बाईला घरी...'

Prakash Mahajan on Rupali Chakankar: फलटण आत्महत्या प्रकरणात महिला डॉक्टचं चारित्र्यहनन करणाऱ्या रुपाली चाकणकर अजूनही पदावर कशा आहेत? अशी विचारणा प्रकाश महाजन यांनी केली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 3, 2025, 07:14 PM IST
Prakash Mahajan on Rupali Chakankar: मनसे नेते प्रकाश महाजन यांनी फलटण डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणावरून (Phaltan Doctor Suicide) उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांना धारेवर धरलं आहे. तसंच जयकुमार गोरे यांच्यावरही टीका केली आहे. रुपाली चाकणकर यांच्यावर कारवाई करण्यात आली नसल्याने संताप व्यक्त करताना प्रकाश महाजन यांनी, अजित पवार नेमक्या कोणत्या रुपात अडकले आहेत असा प्रश्नच विचारला आहे. यादरम्यान त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसने महाराष्ट्रात गुंड पोसले असं सांगत अजित पवारांसह शरद पवारांवरही निशाणा साधला. 

"ती बिचारी बीड जिल्ह्यातील मुलगी असल्याने आमचं भावनात्मक नातं आहे. तिने आत्महत्या केली, पण महिला आयोगाच्या अध्यक्षा अजूनही पदावर कशा आहेत हे मला समजत नाही. त्या बाईने तिचं चारित्र्यहनन केलं आहे. एखाद्या मेलेल्या सुशिक्षित स्त्रीचं अशा प्रकारे रुपाली चाकणकरांनी चारित्र्यहनन करावं आणि अजित पवार का शांत बसत आहेत?," असा प्रश्न प्रकाश महाजन यांनी विचारला आहे. 

"आजकालचा राजकारणी चार पुस्तकं वाचत नाही. वर्तमानपत्रही वाचत नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून हीच अपेक्षा आहे. अजित पवार पीडित कुटुंबीयांशी फोनवरुन बोलले. चाकणकर बाईला घरी पाठवलं नाही. अशा कोणत्या रुपात अजित पवार अडकले आहेत, त्यांना घरी पाठवलं पाहिजे. ती बिचारी गेली तिच्या जीवाचं राजकारण केलं जात आहे. तिला न्याय देण्यासंदर्भात कोणी बोलत नाही," असं संताप त्यांनी व्यक्त केला. 

जयकुमार गोरे हे मूळ भाजपाचे नसून, बाहेरुन आलेले त्यांचे रोग घेऊन आले आहेत अशी टीकाही त्यांनी केली. त्यांनी म्हटलं की, "यांच्या दृष्टीने स्त्री फक्त उपभोगाची वस्तू असेल तर असं विधान होणारच. कोणीही मूळ भाजपाचे नाहीत ही अडचण आहे. बाहेरु आलेलेल त्यांचे रोग घेऊन आले आहेत. राज्याचा मंत्री असं कसं बोलू शकतो. त्या मुलीचं चॅटिंग असलं तर तिला आत्महत्या करायला लावायची का? वेश्येलाही सन्मान असतो. ती मजबुरीतून धंदा करत असते. म्हणून काय तिला सन्मान नाही?".

मुख्यमंत्री रणजीत निंबाळकरांना क्लीन चीट कशी काय देऊ शकतात. तुम्ही आता एसआयटी स्थान करत आहात. एसआयटीच्या चौकशीत ते निर्दोष असले तर हरकत नाही. पण कित्येक गरीबांवर बोगस केस घालणारा हाच माणूस आहे. मग तुम्ही क्लीन चीट कशी देऊ शकता? अशी माणसं तुमच्या अवतीभोवती गोळा झाली तर पक्ष बदनामच होणार, अजून काय होणार? असंही त्यांनी म्हटलं आहे. 

सुप्रिया सुळे महादेव मुंडेच्या गेल्याबद्दल विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की, "चांगली गोष्ट आहे. महाराष्ट्रात गुंड पोसणारा पक्ष कोणता होता? आता हे वेगळे झालेत म्हणून काय झालं? हेच होते ना. बीड, महाराष्ट्राचं राजकारण यांनी नासवलं आहे. आता साळसूदपणे भेटायला जात आहेत". 

पाशा पटेल उपटसुंभ

गोपीनाथ मुंडे यांच्या वारस कोण यावर बोलणाऱ्या पाशा पटेल यांना महाजनांनी सुनावलं. ते म्हणाले की, "पाशा पटेल इतका मतलबी आणि संधीसाधू माणूस सापडणार नाही. ज्यावेळेस गोपीनाथ मुंडे यांचे निधन झालं आणि त्यांचं पार्थिव परळीत आलं, तेव्हा धनंजय मुंडेनी अंत्यसंस्कार करावे असं म्हणणारा पाशा पटेल होता. त्यानां माहिती नाही का गोपीनाथ मुंडे आणि पंकजा मुंडे यांच्याविषयी धनंजय मुंडे यांनी काय उद्गार काढले होते. त्यामुळे तो कसं काय वारस होऊ शकतो?

पाशा पटेल यांना त्यांची मुलं वारस ठरवतील का हे बघावं. गोपीनाथ मुंडे यांचा वारसा ठरवण्याचा हक्क हा त्यांच्यावर प्रेम करणाऱ्यांना आणि ओबीसी वर्गाला आहे.. गोपीनाथ मुंडे यांचा वारसा फक्त पंकजा मुंडेच आहेत, दुसरं कोणी नाही असं प्रकाश महाजन म्हणाले.

