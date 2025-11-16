बीडमध्ये राष्ट्रवादीमधला वाद चव्हाट्यावर! सोळंके-मुंडेंमध्ये वाद पेटणार

Prakashdada Solanke : प्रकाश सोळंके यांनी धनंजय मुंडे यांच्यावर पुन्हा एकदा गंभीर आरोप केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत धनंजय मुंडे माझ्याविरोधात रणनीती आखत आहेत. माझ्या उमेदवारांच्या पराभवासाठी धनंजय मुंडे बैठका घेत असल्याचा आरोप प्रकाश सोळंके यांनी केला आहे. पाहुयात सविस्तर
बीडमध्ये राष्ट्रवादीमधील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला आहे. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे माजलगावचे आमदार प्रकाश सोळंके यांनी त्यांच्याच पक्षातील सहकारी धनंजय मुंडेंवर गंभीर आरोप केला आहे. धनंजय मुंडे माझा पराभव करण्यासाठी माझ्या विरोधकांसोबत बैठका घेत असल्याचा मोठा आरोप प्रकाश सोळंके यांनी केला आहे.
धनंजय मुंडे यांनी परळीतील नाथरा गावातील फार्म हाऊसवर प्लॅन आखल्याचा आरोप सोळंकेंनी केला आहे. मात्र, प्रकाश सोळंकेंचे आरोप बहुजन विकास मोर्चाचे बाबुराव पोटभरेंनी फेटाळले आहेत. धनंजय मुंडेंच्या फार्म हाऊसवरील बैठकीत आम्ही होतो. त्या बैठकीत प्रकाश सोळंकेसंदर्भात कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचं पोटभरे यांनी म्हटलंय.
धनंजय मुंडे यांच्यावर आरोप केल्यानंतर या राजकीय आरोप प्रत्यारोपात ओबीसी नेते नवनाथ वाघमारे यांनी देखील उडी घेतली आहे. प्रकाश सोळंके हे ओबीसींचा द्वेष करतात, तसंच त्यांची बुद्धी भ्रष्ट झाल्याची बोचरी टीका नवनाथ वाघमारे यांनी केली आहे. बीडमधील संतोष देशमुख प्रकरणावरून प्रकाश सोळंके यांनी धनंजय मुंडेवर गंभीर आरोप केले होता. वाल्मिक कराडवरून सोळंकेंनी धनंजय मुंडेंना लक्ष्य केलं होतं.
दरम्यान यानंतर आता पुन्हा एकदा प्रकाश सोळंकेंनी धनंजय मुंडेंवर आरोपांची राळ उठवलीय. त्यामुळे धनंजय मुंडे आणि प्रकाश सोळंकेच्या या वादानंतर अजित पवार कोणती भूमिका घेतात याकडे आता लक्ष लागलंय.
