'पहिली विकेट प्रधान, दुसरी ज्ञानेश कुमार, अन् तिसरी...' प्रणिती शिंदेंची सरकारवर टीका, 'मुख्यमंत्री फडणवीस काही कामाचे...'

सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर काँग्रेस पक्षाने ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात जोरदार निदर्शने केली. काँग्रेसच्या खासदार प्रणिती शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात हे आंदोलन करण्यात आलं. ज्ञानेश कुमार यांच्यावर वोट चोरी आणि फॉर्म सिक्समध्ये हस्तक्षेप केल्याच्या आरोप आहे. यामुळे विरोधक आक्रमक झाले असून आज देशभरात काँग्रेसकडून ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाच्या वेळी प्रणिती शिंदे यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली आहे.
आंदोलनाच्या वेळी पत्रकारांशी बोलताना प्रणिती शिंदे यांनी पंतप्रधान मोदींसह शाह आणि फडणवीस यांच्यावर टीका केली आहे. त्या म्हणाल्यात की, ज्ञानेश कुमारांनी राजीनामा द्यावा पण त्यांना अटक ही झाली पाहिजे, अशी मागणी केली आहे. त्या पुढे म्हणाल्यात की, एवढी मोठी चूक, एवढी मोठी चोरी मोदी-शहांच्या आदेशाने झाली असून फॉर्म 6 मध्ये बदल करण्याचं कटकारस्थान त्यांनी केलं आहे. इलेक्शन कमिशनचा अधिकार नसताना देशाचा नागरिक कोण हे ठरवण्यासाठी हस्तक्षेप झाला आहे.
त्या असंही म्हणाल्यात की, ज्ञानेश कुमार यांच्यावर आम्ही आरोप करत नाहीय, तर त्यांचेच सहकारी करत आहे. हे आरोप आता कोणीही फेटाळू शकणार नाही. विरोध करणारे व्होट राहिलेच नाही, सर्वधर्म समभाव मानणारे राहिले नाही तर देशाचा आत्मा चेंज होतोय. त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे.
प्रणिती शिंदे यांनी यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावही टीका केली असून त्या म्हणाल्यात की मोदी-शाह गद्दार असून त्यांची खेळी आता उघड झाली आहे. पहिली विकेट धर्मेंद्र प्रधान, दुसरी विकेट ही ज्ञानेश कुमारची आहे. तिसरी कोणाची हे सांगावं लागणार नाही. दबावाखाली अनेकजण आहेत, दोन्ही निवडणूक आयोगाने जे आधी सांगितलं ते सत्य आहे. प्रत्येक निवडणूकमध्ये व्होट चोरीचा प्रकार दिसतोय. SIR देखील या व्होट चोरीचा भाग आहे. 13 कोटी लोकांचे नावे कट करण्यात आली आहे. SIR हा दिखावा आहे, त्यांच्या विरोधातले लोक त्यांना नको आहेत.
तसंच प्रणिती शिंदे यांनी यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली आहे. त्या म्हणाल्यात की, बोगस दुष्काळ जाहीर केला, पण त्याचा ही आम्ही निषेध करतो. मुख्यमंत्री काही कामाचे नसून त्यांनी केवळ 2-3 ठिकाणी पाहणी केली. त्यांनी शेतकऱ्यांची चेष्टा करण्याचे काम केलंय. अकार्यक्षम मुख्यमंत्री म्हणून हे सिद्ध झालेत त्यांच्याबद्दल न बोललेलं बरं.