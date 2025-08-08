प्रांजल खेवलकरचा पाय आणखी खोलात; 'त्या' व्हिडीओतील 4 मुली पोलिसांच्या संपर्कात

चंद्रकांत फुंदे, झी २४ तास, पुणे : ड्रग्ज पार्टीत पोलिसांनी पकडलेल्या खडसेंचे जावई प्राजंल खेवलकरचा पाय आणखी खोलात जाण्याची शक्यता आहे. खेवलकरच्या मोबाईलमध्ये ज्या व्हिडिओ क्लीप सापडल्यात, त्या पैकी 4 तरुणींनी पोलिसांनी शोधून काढल्याची माहिती आहे. या तरुणींनी तक्रार केल्यास खेवलकरविरोधात महिला अत्याचाराचे गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता आहे. तसं झाल्यास खेवलकरची कोठडीतून सुटका होणं अशक्य होणार आहे.
प्रांजल खेवलकरचा पाय
आणखी खोलात
त्या व्हिडिओतील 4 मुली
पोलिसांच्या संपर्कात
मुलींनी तक्रार दिल्यास
प्रांजलवर गुन्हा दाखल होणार
पुणे रेव्ह पार्टी प्रकरणात अटक असलेले खडसेंचे जावई प्रांजल खेवलकरचा पाय आणखी खोलात जाण्याची शक्यता आहे. महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकरांनी प्रांजल खेवलकरच्या मोबाईलमध्ये 252 अश्लिल व्हिडिओ सापडल्याचा आरोप केला होता.. या व्हिडीओतील चार मुली संपर्कात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीये.. त्यामुळे खेवलकरचा पाय आणखी खोलात गेलाय.
खेवलकरच्या मोबाईलमध्ये सापडलेल्या व्हिडिओमुळे त्यानं शेकडो तरूणींचं लैंगिक शोषण केल्याचा संशय आहे, त्यामुळे या प्रकरणात एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी केलीये.
खेवलकर प्रकरणात तक्रार असल्यास पोलिसांनी गुन्हा नोंदवावा. रुपाली चाकणकरांना खेवलकरांच्या खासगी जिवनात ढवळाढवळ करायचा अधिकार नसल्याचा आरोप प्रांजल खेवलकरांचे सासरे एकनाथ खडसे यांनी केलाय.
प्रांजल खेवलकरच्या मोबाईलमध्ये सापडलेल्या व्हिडिओमधील चार मुली पोलिसांनी शोधून काढल्याची माहिती आहे. या मुलींकडून तक्रार दाखल झाल्यास प्रांजलचा पाय आणखी खोलात जाण्याची शक्यता आहे.. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाल्यास रॅकेटचा भांडाफोड होऊ शकतो.
राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी गुरुवारी पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन प्रांजल खेवलकरबाबत मोठा गौप्यस्फोट केला. पुणे रेव्ह पार्टी प्रकरणातील आरोपी प्रांजल खेवलकर यांच्या मोबाईलमध्ये अनेक आक्षेपार्ह फोटो आणि व्हिडीओ सापडल्याचा आरोप, रुपाली चाकणकर यांनी केला. खेवलकरांच्या मोबाईलमध्ये 252 व्हिडीओ, तर 1487 आक्षेपार्ह फोटो आढळल्याचं चाकणकरांनी सांगितलं. तर 19 व्हिडीओ लैंगिक अत्याचाराचे असल्याची माहिती त्यांनी दिली. मुलींना ब्लँकमेलिंग करण्यासाठी या व्हिडीओ आणि फोटोंचा वापर झालाय. तर सिनेमात कामं देतो असं प्रलोभनं दाखवून लैंगिक शोषण केलं गेल्याचा आरोपही त्यांनी केला. खेवलकरसह यातील आरोपींची कसून चौकशी व्हावी, असे निर्देश पोलीस महासंचालकांना दिल्याचं चाकणकरांनी सांगितलं. खेवलकरच्या मोबाईलमधील महिलांच्या फोटोंपैकी काही फोटो त्याच्या मोलकरणीचे असल्याचाही आरोप चाकणकरांनी केलाय. खेवलकरनं शोषण केलेल्या महिलांचा शोध घेतला जात असून हा मानवी तस्करीचा प्रकार असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय.