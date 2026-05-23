प्रसाद लाड श्रीकृष्ण मग त्यांचा अर्जुन कोण? मुलाखतीत रंगली चर्चा, वाचा सविस्तर

प्रसाद लाड यांनी झी 24 तासच्या 'टू द पॅाइंट'मध्ये झालेल्या मुलाखतीत मराठा आरक्षणांवर त्याचबरोबर ओबीसीच्या आरक्षणाबद्दल प्रसाद लाड यांनी उघडपणे सांगितले आहे. त्याचबरोबर त्यांनी श्रीकृष्णाची भूमिकेबद्दल देखील स्पष्टीकरण दिले आहे.
मनोज जरांगे पाटील आणि प्रसाद यांच्या बैठकीबद्दल मागील काही दिवसांपासून सातत्याने चर्चा सुरु आहे. या चर्चांना आता स्वत: प्रसाद लाड यांनी झी 24 तासच्या 'टू द पॅाइंट'मध्ये अनेक प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. ओबीसीच्या आरक्षणाबद्दल प्रसाद लाड यांनी उघडपणे सांगितले आहे. जातीसाठी मी माती खाणार आणि मी आमदारकीचा राजीनामा देण्यासाठी तयार आहे असे विधान प्रसाद लाड यांनी केले होते, त्यानंतर लक्ष्मण हाके यांनी त्याच्यावर आक्षेपार्ह भाषेत प्रसाद लाड यांच्यावर टीका केली होती. याबद्दल त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला यामध्ये प्रसाद लाड यांनी लक्ष्मण हाके यांना उत्तर देखील दिले आहे.
त्याचबरोबर त्यांनी श्रीकृष्णाची भूमिकेबद्दल देखील स्पष्टीकरण दिले आहे. प्रसाद लाड यांनी सांगितले की मराठा समाजासाठी श्रीकृष्णाची भूमिकेत मी असणार आहे. तर मराठा समाज हा माझ्यासाठी मराठा समाज हा माझ्यासाठी अर्जुन आहे असे त्याने सांगितले आहे. प्रसाद लाड यांनी असेही सांगितले की, मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवणार आहे, संघर्षापेक्षा चर्चेतून प्रश्न सोडवणार असेही त्यांनी सांगितले आहे. मराठा समाजासाठी आपण अर्जुनाच्या भूमिकेत काम करणार असल्याची ग्वाही प्रसाद लाड यांनी दिली आहे.
टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत प्रसाद लाड यांनी मराठा आंदोलक आणि सरकार यांच्यामधील दुवा बनण्यामागची भूमिका विषद केली. मराठा समाजासाठी कृष्णाच्या भूमिकेत आहे. संघर्ष न करता चर्चेच्या माध्यमातून मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवणार असल्याचं प्रसाद लाड यांनी सांगितलंय. मला राज्यामधील लोकांसाठी करायचे आहे आणि मी जातीपातीचे राजकारण करत नाही असे त्यांनी सांगितले.
मी मराठा समाज म्हणून आहे पण माझा ओबीसीला विरोध नाही असे ते म्हणाले. मराठा समाजाचा आहे म्हणून मला अभिमान आहे आणि मराठा समाजाची कामे अडली असतील आणि माझ्याकडे स्थान आहे आणि मी ते सभागृहात मांडू शकतो अधिकाऱ्यांना जाब विचारु शकतो तर मग हे मी का नाही केले पाहिजे.