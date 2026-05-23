/जातीसाठी माती खाईन; मराठा आरक्षण आणि मराठा आंदोलनाबाबत प्रसाद लाड यांनी जाहीर भूमिका मांडली

Prasad Lad Rohit Pawar To The Point Interview with Kamlesh Sutar : मराठा आरक्षणावरुन पुन्हा एकदा रान पेटण्याची शक्यता आहे. मनोज जरांगे यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. भाजप नेते प्रसाद लाड यांनी मनोज जरांगे याची भेट घेऊन चर्चा केली. प्रसाद लाड यांच्या भेटीमुळे मनोज जरांगे यांनी एक पाऊल मागे घेतले आहे. या सर्व घडामोडी घडत असताना 24 तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' या मुलाखतीत प्रसाद लाड यांनी मराठा आरक्षण आणि मराठा आंदोलनाबाबत प्रसाद लाड यांनी जाहीर भूमिका मांडली आहे. जातीसाठी माती खाईन असं म्हणत प्रसाद लाड यांनी कणखर भूमिका मांडली आहे.
मराठा समाज आरक्षणासाठी पात्र आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे. कोकण, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र्, उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात मराठा समाजाची स्थिती वेगळी आहे. उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाडा एकमेकांना कनेक्ट आहे. यामुळे येथे परिस्थिती सारखी आहे. मराठवाड्यात निजाम काळापासून मराठ्यांवर 150 वर्षांपासून फार मोठा अन्याय झाला अशी खंत प्रसाद लाड यांनी व्यक्त केली.
आमदारा म्हणून मी मराठी समाजाची बाजू मांडणार. चूक वाटत असले तर ती चूक मी छातीवर घ्यायला तयार आहे. मराठा समाज हा देणारा आहे. आता तो समाज काही तरी मागतोय. मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे अशी ठाम भूमिका प्रसाद लाड यांनी मांडली. सरकार विरोधकांकडून आंदोलनं घडवून आणले जातात, विरोधक सत्तेत असताना आंदोलनं का झाली नाही? असा सवाल भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी केलाय. झी 24 तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीतून लाड यांनी मराठा आंदोलनावरून विरोधकांना घेरण्याचा प्रयत्न केला. मराठा आरक्षण मागणीसाठी आण्णासाहेब पाटलांनी बलिदान दिले तेव्हा, कुणाचे सरकार होते? असा सवाल प्रसाद लाड यांनी विरोधकांना विचारला.
मराठा समाजासाठी आपण अर्जुनाच्या भूमिकेत काम करणार असल्याची ग्वाही प्रसाद लाड यांनी दिलीय. टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत प्रसाद लाड यांनी मराठा आंदोलक आणि सरकार यांच्यामधील दुवा बनण्यामागची भूमिका विषद केली. मराठा समाजासाठी कृष्णाच्या भूमिकेत आहे. संघर्ष न करता चर्चेच्या माध्यमातून मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवणार असल्याचं प्रसाद लाड यांनी सांगितलंय.
मराठा समाजाची बाजू घेतली तर लक्ष्मण हाकेंना वाईट का वाटलं असा सवाल प्रसाद लाड यांनी उपस्थित केला. झी 24 तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या मुलाखतीत त्यांनी हाकेंनी केलेल्या टीकेला उत्तर दिलं. ओबीसी समाजानं भाजपला भरभरुन मतं दिली हे भाजप कधीही नाकारत नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींवर अन्याय होणार नाही अशी भूमिकाही लाड यांनी मांडली.