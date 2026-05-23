प्रसाद लाड यांची मनोज जरांगेना लास्ट वॉर्निंग! एका शब्दात ठणकावून सांगितले

Prasad Lad Rohit Pawar To The Point Interview with Kamlesh Sutar : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी मराठा आंदोलना दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर कायम टीका केली. फडणवीसांवर टीका करण्याची एकही संधी मनोज जरांगेंनी सोडली नव्हती. कधी कधी वैयक्तिक आणि खालच्या पातळीवरही ममोनज जरांगे यांनी मुख्यमंत्र्यावर टीका केली. याच मुद्द्यावरुन भाजप नेते प्रसाद लाड यांनी मनोज जरांगे यांना वॉर्निंग दिली. प्रसाद लाड यांनी जरांगेंबाबत टू द पॉईंट भूमिका मांडली. झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' या मुलाखतीत प्रसाद लाड यांनी एका शब्दात जरांगे यांना ठणकावून सांगितले आहे.
मनोज जरांगे यांनी अनेकदा अत्यंत खालच्या पातळीवर देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली. मागील काही महिन्यात मनोज जरांगेंची देवेंद्र फडणवीसांबाबतची भाषा मवाळ झालीये. फडणवीसांनीच मराठ्यांना आरक्षण मिळवून दिल्याचं मनोज जरांगेंनी सांगितलं. असे असले तरी पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या तयारीत असलेल्या मनोज जरांगे यांना प्रसाद लाड यांनी इशारा दिला आहे.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंनी देवेंद्र फडणवीसांवर वैयक्तिक टीका करु नये. जरांगेंनी केलेली टीका सहन केली जाणार नाही असा टू द पॉईंट इशारा भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी दिलाय. टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत प्रसाद लाड यांनी मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही दिली. प्रश्न सोडवण्यात यश आलं किंवा यश आलं नाही तरी जरांगेंनी फडणवीसांवर वैयक्तिक टीका सहन केली जाणार नाही असा इशाराही त्यांनी दिलाय.
प्रसाद लाड आणि मनोज जरांगेंच्या भेटीनंतर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाकेंनी संताप व्यक्त केलाय.. प्रसाद लाड यांना आरक्षणातलं काय कळतं असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी लाड यांच्यावर टीकेची झोड उठवली. प्रसाद लाड यांनी हॉटेल चालवावं आरक्षणाच्या लढ्यात बोलू नये असा टोला त्यांनी लगावला. भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांनी मनोज जरांगेंची भेट घेतली. या भेटीवरून अॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांनी प्रसाद लाड यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. जरांगेंचे लाड करण्यात येत असल्याचा हल्लाबोल त्यांनी केला.