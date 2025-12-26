"राजकारण बंद करेन पण...", अखेर प्रशांत जगताप यांचा काँग्रेसमध्ये प्रवेश

निलेश खरमरे, झी मीडिया, पुणे: पुणे महापालिका निवडणुकीत दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे. लवकरच यावर शिक्कामोर्तबही केला जाणार आहे. आणि दोन्ही राष्ट्रवादीच्या एकत्रिकरणाचे वारे वाहू लागताच पवारांच्या राष्ट्रवादीचे पुण्यातील महत्वाचे नेते प्रशांत जगताप यांनी याला विरोध करत आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. प्रशांत जगताप कोणत्या पक्षात जाणार याची जोरदार चर्चा सुरू होती. अखेर प्रशांत जगताप यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करत या चर्चांना पुर्णविराम दिला आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या उपस्थितीत जगताप यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.
माझी लढाई ही भाजपच्या विरोधात आहे. आता राजकारण बंद करेन पण काँग्रेस सोडणार नाही असा निर्धार पक्षप्रवेशावेळी प्रशांत जगताप यांनी केला. प्रशांत जगताप हे काँग्रेसमध्ये जाणार असल्याची बातमी पहिल्यांदा झी 24 तासने दाखवली होती. आणि आज अखेर झी 24 तासच्या बातमीवर शिक्कामोर्तब झाला आहे.
सत्ता आणि विचार यामध्ये प्रशांत जगताप यांनी विचार निवडले आणि ते काँग्रेसमध्ये सहभागी झाले आहेत. असे म्हणत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी प्रशांत जगताप आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे काँग्रेसमध्ये स्वागत केले.
प्रशांत जगताप यांचा काँग्रेस प्रवेश होत नाही तोवर इकडे पुणे काँग्रेसमध्ये नाराजीचा सूर उमटू लागलाय आहे. प्रदेश काँग्रेसने जगतापांच्या प्रवेश प्रक्रियेत विश्वासातही घेतले नसल्याची खंत काँग्रेसचे पुणे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे. तर याच वेळी शिंदे यांनी पक्षाला सावधानतेचा इशाराही दिला आहे. तर काँग्रेसमध्ये वैंयक्तिक महत्वकांक्षेला किम्मत नसते असाही अप्रत्यक्ष सल्ला त्यांनी जगतापांना दिला आहे.
पुण्यात राष्ट्रवादीच्या एकत्रिकरणामुळे नाराज झालेल्या प्रशांत जगतापांनी राजीनामा दिला आणि ते कोणत्या पक्षात जाणार अशी चर्चा सुरू होती. त्यातच जगताप यांनी उद्धव ठाकरे यांनाही पक्षात येण्यासंदर्भात ऑफर देण्यात आली होती अशी माहिती मिळत आहे. ठाकरे आणि जगताप यांच्यात 10 मिनीटे चर्चा झाली होती. मात्र उद्धव ठाकरेंची ऑफर धुडकावत प्रशांत जगताप हे काँग्रेसमध्ये दाखल झाले आहेत.
तर ठाकरेंच्या शिवसेनेने प्रशांत जगताप यांना दिलेल्या ऑफरवरून शिंदेंच्या शिवसेनेने ठाकरेंवर निशाणा साधला आहे. उद्धव ठाकरे यांना पक्षात घेण्याची घाई झाली आहे. मात्र कुणीही यायला तयार नाही. बुडणाऱ्या जहाजात कोण बसत नसल्याचा हल्लाबोल सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी केला आहे.
प्रशात जगताप यांनी अनेक पर्याय असताना काँग्रेसचा पर्याय निवडत काँग्रेस प्रवेश केलाय. प्रशांत जगताप यांच्या काँग्रेस प्रवेशाने पुण्यात काँग्रेसची ताकद वाढणार आहे. मात्र दुसरीकड़े काँग्रेसच्या जुन्या नेत्यांच्या नाराजीचा सामनाही काँग्रेसला करावा लागणार आहे. त्यावर आता काँग्रेस नेतृत्व कसा मार्ग काढणार ते पाहणंही महत्वाचं ठरणार आहे.