Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /प्रशांत किशोरांच्या सल्ल्यामुळे सुनेत्रा पवार या नेत्याला पदावरुन हटवणार? 6 तासांच्या बैठकीत पार्थ पवारांसमोरच चर्चा

प्रशांत किशोरांच्या सल्ल्यामुळे सुनेत्रा पवार 'या' नेत्याला पदावरुन हटवणार? 6 तासांच्या बैठकीत पार्थ पवारांसमोरच चर्चा

प्रशांत किशोर यांनी बिहारमधील पोटनिवडणुकीमध्ये भाजपाचा पराभव केल्यानंतर स्वत: पार्थ पवार यांना सुनेत्रा यांच्या भेटीसाठी घेऊन आले. या भेटीदरम्यान जवळपास सहा तास बैठक झाली.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 07, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:25 AM IST
प्रशांत किशोरांच्या सल्ल्यामुळे सुनेत्रा पवार 'या' नेत्याला पदावरुन हटवणार? 6 तासांच्या बैठकीत पार्थ पवारांसमोरच चर्चा
Image Credit: गुरुवारी झाली ही भेट (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
गॅस सिलेंडर बुकिंग आधी जाणून घ्या स्वयंपाकघराचे बजेट कोलमडणार की खिशाला मोठा दिलासा मिळणार? पाहा आजचे दर
2
3
4
5