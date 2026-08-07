प्रशांत किशोरांच्या सल्ल्यामुळे सुनेत्रा पवार 'या' नेत्याला पदावरुन हटवणार? 6 तासांच्या बैठकीत पार्थ पवारांसमोरच चर्चा

भाजपचा बिहार विधानसभा पोटनिवडणुकीत पराभव करणारे प्रशांत किशोर गुरुवारी या विजयाच्या तिसऱ्याच दिवशी सुनेत्रा पवार यांना भेटण्यासाठी मुंबईत आले होते. पार्थ पवार चार्टर विमानाने प्रशांत किशोर यांना मुंबईत सुनेत्रा पवार यांच्या भेटीला घेऊन आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सातत्याने भाजपावर टीका करणारे आणि बिहार विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपचा पराभव करून देशभरात आपलं नाव पुन्हा एकदा प्रस्थापित करणारे प्रशांत किशोर राष्ट्रवादी काँग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार यांच्या भेटीला आल्याने महायुतीत मिठाचा खडा पडणार का? अशी चर्चा सुरु झालेली असतानाच या भेटीदरम्यान प्रशांत किशोर यांनी सुनेत्रा पवारांना एक अत्यंत महत्त्वाचा सल्ला दिल्याची माहिती समोर येत आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार प्रशांत किशोर सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांची मुंबईत सुनेत्रा पवार यांच्या शासकीय निवासस्थानी सहा तास चर्चा झाली. भविष्यातील निवडणुकांसाठी आपण काम करण अपेक्षित असेल तर प्रदेशाध्यक्ष पदाबाबत निर्णय घ्यावा लागेल अशी प्रशांत किशोर यांनी बैठकीत भूमिका मांडली. जोपर्यंत राज्यातील नेतृत्व आमच्यासोबत काम करणार नाही तोपर्यंत आपल्याला राज्यात काम करणे कठीण असल्याचं प्रशांत किशोर यांनी मत व्यक्त केलं. तसेच त्यांनी यापूर्वी सल्ले देऊनही राष्ट्रवादीने बदल न केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. यापूर्वी झालेल्या 3 बैठकांमधे याबाबत (प्रदेशाध्यक्ष पदासंदर्भात) सांगून देखील बदल होतं नसतील तर काम करणे कठीण असल्याचं किशोर यांनी अगदी स्पष्ट शब्दांमध्ये सांगितलं. या बैठकीला पार्थ पवार, सुनेत्रा पवार आणि प्रशांत किशोर यांच्यासोबतच प्रशांत किशोर यांच्या टीममधील दोन महत्त्वाचे सदस्यही उपस्थित होते.
आता प्रशांत किशोर यांच्या सल्ल्यानुसार पुढील काही दिवसांमध्ये राष्ट्रवादीमध्ये मोठे संघटनात्मक बदल होतील अशीही एक चर्चा आहे. असं झालं तर विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरेंची उचलबांगडी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असं राजकीय क्षेत्रातील जाणकार सांगत आहेत. अजित पवारांच्या निधनानंतर अनेकदा तटकरेंचे सुनेत्रा आणि पार्थ यांच्याबरोबर खटके उडाल्याचं पाहायला मिळालं आहे. त्यातच आता प्रशांत किशोर यांनी प्रदेशाध्यक्ष बदलण्याची सूचना केल्याने नेमके कोणते बदल राष्ट्रवादी करणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
देशभरात महायुतीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मित्र पक्ष असलेल्या भाजपवर टीका करणारे हेच प्रशांत किशोर हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आता राजकीय रणनीतीकार आहेत. त्यामुळे महायुतीत राजकीय रणनीतीकार म्हणून प्रशांत किशोर यांची निवड करणे आणि ते जिंकून आल्यानंतर भेटीगाठी घेणे यामुळे महायुतीत अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.