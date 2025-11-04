'शेतकऱ्यांना एक लाख रुपये द्या, अन्यथा...'; पडोळेंच्या धमकीनं वादाला तोंड

शेतकऱ्यांबाबत असलेलं धोरण बदलावं आणि हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत करावी, नाहीतर तुम्हाला उडवून देऊ असा धमकीवजा इशारा गोंदियाचे काँग्रेस खासदार प्रशांत पडोळे यांनी दिला.त्यावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर पडोळे यांनी आता यूटर्न घेतलाय. पाहुयात काय घडलंय.
शेतक-यांच्या मुद्द्यावरून राज्यात मोठं आंदोलन करण्यात आलं. त्यानंतर सरकारने कर्जमाफीची तारिखही जाहीर केली. अशातच आता शेतक-यांच्या प्रश्नावरून आक्रमक झालेल्या भंडा-यातील काँग्रेस खासदार प्रशांत पडोळेंनी मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांना धमकीच देऊन टाकलीये. शेतक-यांना 1 लाख रुपये दिले नाहीत तर तुम्हाला उडवून टाकू अशी धमकीच प्रशांत पडोळेंनी दिलीये. भंडारा आणि गोंदियात अतिवृष्टीमुळे धान पिकांचं मोठं नुकसान झालंय. त्यामुळे पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनी शेतक-यांच्या प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष द्यावी अशी मागणी त्यांनी केलीये. मात्र त्यांच्या या वक्तव्यामुळे त्यांच्यावर सत्ताधा-यांनी टीका केलीये.
तर खासदारांनी बोलताना तारतम्य बाळगावं आणि अशी बालिशपणाची वक्तव्यं करू नये असा सल्ला महसूल मंत्री चंद्रशेखर यांनी पडोळेंना दिलाय. तर शिवसेना UBTचे नेते अंबादास दानवेंनी पडोळेंच्या बोलण्याचा चुकीचा अर्थ घेतला जात असल्याचं म्हणत सत्ताधा-यांना उत्तर दिलंय.
प्रशांत पडोळेंच्या या वक्तव्यानंतर वाद निर्माण झाल्यानंतर पडोळे यांनी यूटर्न घेतलाय. सत्तेवरुन उडवून टाकू असं आपल्याला म्हणायचं होतं अशी सारवासारव पडोळेंनी केलीय.शेतक-यांच्या मुद्द्यावरून शेतकरी नेते आणि विरोधक आक्रमक झालेत. काही दिवसांपूर्वीच बच्चू कडू यांनीही आमदाराला कापण्याचं वादग्रस्त विधान केलं होतं. त्यामुळेही मोठा वाद निर्माण झाला होता. आता त्यात पडोळेंच्या वक्तव्याने भर टाकलीये.