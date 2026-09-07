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प्रताप सरनाईक- नरेंद्र मेहतांमध्ये पुन्हा जुंपली, मराठीच्या मुद्यावरून डिवचलं

प्रताप सरनाईक आणि नरेंद्र मेहता यांच्यात पुन्हा एकदा जुंपली आहे..मराठीच्या मुद्यावरून मेहता यांनी सरनाईक यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केलाय...दहीहंडी कार्यक्रमातील अभिनेता संजय दत्त यांच्या एका विधानावरून मेहतांनी टीकास्त्र डागलंय...

Written ByPrashant Jadhav
Published: Sep 07, 2026, 09:38 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 09:39 PM IST
प्रताप सरनाईक- नरेंद्र मेहतांमध्ये पुन्हा जुंपली, मराठीच्या मुद्यावरून डिवचलं
Image Credit: प्रताप सरनाईक- नरेंद्र मेहतांमध्ये पुन्हा जुंपली, मराठीच्या मुद्यावरून डिवचलं

About the Author

Prashant Jadhav

Prashant Jadhav

गेली २३ वर्षे पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत असून ऑनलाइन पत्रकारितेत १९ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. सामना, लोकमत या संस्थांमध्ये ४ वर्ष प्रिंट माध्यमात काम करण्याचा अनुभव आहे. तसेच एबीपी माझा, झी २४ तास, टाइम्स नाऊ मराठी, लोकशाही मराठी या संस्थांच्या ऑनलाइन पोर्टलमध्ये काम करण्याचा अनुभव आहे. झी २४ तास ऑनलाइनमधील ही दुसरी इनिंग आहे. पहिल्या इनिंगमध्ये झी २४ तासची वेबसाईट 24taas.com ही सुरू करण्यात महत्त्वाची भूमिका होती.  आता गेल्या वर्षभरापासून झी २४ तासच्या डिजीटल संपादकपदी रूजू होण्याची संधी मिळाली आहे.

शैक्षणिक पात्रता 

प्रशांत जाधव यांनी मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन आणि जर्नालिझम ही पद्युत्तर पदवी पुणे विद्यापीठाच्या कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम विभागातून पूर्ण केली आहे. तसेच याच संस्थेतून बॅचलर ऑफ कम्युनिकेशन आणि जर्नालिझम पदवी पूर्ण केली आहे. यापूर्वी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातून बी.कॉमची पदवी पूर्ण केली आहे. 

कोणत्या विषयात रुची 

प्रशांत जाधव यांना राजकारण, क्रीडा, बिझनेस या विषयात रस असून यात त्यांचे लिखाण आहे. तसेच लोकमतमध्ये असताना चित्रपट परीक्षणही केले आहेत. महाराष्ट्र टाइम्समध्ये कॉपी एडीटर असताना क्रीडा विषयक बातम्या करण्याचा हातखंड आहे. प्रशांत जाधव यांनी महाराष्ट्र टाइम्सकडून पहिल्यांदा आळंदी ते पंढरपूर ही पायी वारी पूर्ण केली आहे. या काळातील त्यांचे वैविध्यपूर्ण कव्हरेज हे प्रसिद्ध झाले होते.

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