प्रताप सरनाईक- नरेंद्र मेहतांमध्ये पुन्हा जुंपली, मराठीच्या मुद्यावरून डिवचलं

प्रताप सरनाईक आणि नरेंद्र मेहता यांच्यात पुन्हा एकदा जुंपली आहे..मराठीच्या मुद्यावरून मेहता यांनी सरनाईक यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केलाय...दहीहंडी कार्यक्रमातील अभिनेता संजय दत्त यांच्या एका विधानावरून मेहतांनी टीकास्त्र डागलंय...
शिवसेनेचे मंत्री प्रताप सरनाईक आणि भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांच्यातील राजकीय विरोध सर्वश्रुत आहे...एकमेकांवर टीका करण्याची एकही संधी हे दोन्ही नेते सोडत नाहीत...आता पुन्हा एकदा मेहता विरुद्ध सरनाईक असं चित्र उभं राहिलंय...त्याला निमित्त ठरलंय, दहीहंडीचं...त्याचं झालं असं की, सरनाईक यांनी आयोजित केलेल्या दहीहंडीच्या कार्यक्रमात अभिनेता संजय दत्तनं हजेरी लावली होती...यावेळी बोलत असताना संजय दत्तनं तुरुंगातील एक किस्सा सांगितला...तुरुंगात असतानाही मी मराठी शिकलो नाही, असं संजय दत्तनं जाहीरपणे सांगितलं...
व्हीडिओवरून नरेंद्र मेहता यांनी प्रताप सरनाईकांना डिवचलंय...कलाकारांच्या विधानावर तुम्ही हसता...आणि गोरगरीब रिक्षाचालकांना तुम्ही दमदाटी करता, अशा शब्दात मेहता यांनी खडेबोल सुनावलेत... मेहता यांच्या या वक्तव्यानंतर शिवसेना ठाकरे पक्षानंही या वादात उडी घेतलीये...तुम्ही मराठीतच बोललं पाहिजे, असं सरनाईक यांनी ठणकावून सांगायला हवं होतं, असं खासदार संजय राऊतांनी म्हटलंय.
रिक्षा-टॅक्सीचालकांना मराठी अनिवार्य करण्याचा निर्णय चर्चेत आहे...त्यासाठी प्रताप सरनाईकांची आग्रही भूमिका आहे...मात्र असं असतानाच आता सरनाईकांसमोरच संजय दत्तनं मराठी न शिकण्याचा विषय छेडला...त्यावर सरनाईक काहीच न बोलल्यानं विरोधकांनी त्यांना कोंडीत पकडलंय..