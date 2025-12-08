भास्कर जाधवांच्या मनात नेमकं काय चाललंय? प्रताप सरनाईकांची भेट घेतली अन्...

अधिवेशनाच पहिल्या दिवशी प्रताप सरनाईक आणि भास्कर जाधवांमध्ये भेट झाल्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलंय. एकीकडे विरोधी पक्षनेतेपदासाठी आदित्य ठाकरेंच्या नावाची शिफारस करण्यात आल्याची चर्चा आहे.. मात्र, ही चर्चा सुरू असतानाच भास्कर जाधवांनी प्रताप सरनाईकांची भेट घेतली. या भेटीनंतर सरनाईकांनी देखील सूचक वक्तव्य करत राजकारणात खळबळ उडवून दिली आहे.
विरोधी पक्षनेतेपदासाठी ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून भास्कर जाधवांच्या नावाची चर्चा होती, मात्र, अचानक आता आदित्य ठाकरेंच्या नावाची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झालीय, मात्र, ही चर्चा काही आज सुरू झालेली नाही, पावसाळी अधिवेशनात देखील आदित्य ठाकरेंचं नाव समोर आलं होतं. दरम्यान या सर्व चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर भास्कर जाधव ठाकरेंच्या शिवसेनेत नाराज आहेत का? कारण या चर्चा सुरू असतानाच भास्कर जाधव यांनी प्रताप सरनाईक यांची भेट घेतलीय. त्यामुळे भास्कर जाधवांच्या मनात नेमकं काय चाललंय? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.
भास्कर जाधव आणि शिंदेंच्या शिवसेनेचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर उदय सामंतांनी देखील सूचक विधान केलं आहे. पक्षात येण्याबाबत चर्चा झाली असेल तर त्यांचं स्वागत करणार असल्याचं वक्तव्य उदय सामंत यांनी केलं आहे.
याआधीही भास्कर जाधवांनी अनेकवेळा पक्षात जाहीर नाराजी व्यक्त केलेली आहे.. झी 24 तासच्या टू द पॉईंटमधून भास्कर जाधवांनी शिवसेनेच्या संघटनात्मक रचनेवर नाराजी व्यक्त केली होती, तसंच क्षमतेप्रमाणे काम मिळत नसल्याचं म्हणत थेट निवृत्तीचे संकेत दिले होते. झी 24 तासच्या टू द पॉईंटमध्ये भास्कर जाधवांनी जाहीरपणे त्यांची खंत व्यक्त करून दाखवली होती. दरम्यान यानंतर भास्कर जाधव ठाकरेंची शिवसेना सोडणार अशी देखील चर्चा सुरू झाली होती.. दरम्यान हाच धागा आता सत्ताधारी आमदारांनी पकडला आहे. विरोधी पक्षनेतेपद देऊ असं सांगून भास्कर जाधवांना पक्षात थांबवल्याचं उदय सामंतांनी म्हटलं आहे.
विरोधी पक्षनेतेपदासाठी आदित्य ठाकरेंच्या नावाची शिफारस केल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय.. त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपदासाठी इच्छूक असलेल्या भास्कर जाधवांचं काय होणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसंच प्रताप सरनाईक आणि भास्कर जाधवांच्या भेटीनंतर उदय सामंतांनी केलेल्या सूचक वक्तव्यानंत भास्कर जाधव मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत का? अशाही तर्क-वितर्क राजकीय वर्तुळात लावले जात आहेत.