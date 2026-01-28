प्रताप सरनाईकांनी अजित पवारांना दिला होता 15 लाखांचा हिरेजडीत मोबाईल; नेमकं काय घडलं होतं?

Pratap Sirnaik On Ajit Pawar: 28 जानेवारीची सकाळ संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी वेदना देणारी ठरली. दिवासाच्या सुरुवातीलाच दु:खद बातमी कानावर पडली. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे विमान अपघातात निधन झाले. या वृत्तानंतर बारामतीसह राज्यावर शोककळा पसरली. अजित पवारांच्या जाण्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे न भरुन निघणारे नुकसान झालंय. अजित पवारांच्या जवळचे नेते त्यांच्याबद्दलच्या आठवणींना उजाळा देत आहेत. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आणि अजित पवारांचा एक किस्सा पुन्हा चर्चेत आलाय. त्यावेळी सरनाईकांनी अजित पवारांना हिरेजडीत मोबाईल गिफ्ट केला होता. नेमकं काय घडलं होतं? सविस्तर जाणून घेऊया.
अजित पवारांच्या आठवणीत प्रताप सरनाईक भावूक झालेले दिसले. गेली 30 ते 35 वर्षे आमचा परिचय होता. दादा पहिल्यांदा लोकसभेचे खासदार झाले तेव्हा विद्यार्थी संघटनेचा कार्यकर्ता म्हणून त्यांच्यासमोर गेलो. नंतर युवक कॉंग्रेस आणि नंतर ठाणे महापालिकेतीन नगरसेवक म्हणून दादांच्या सोबत अहोरात्र काम करणारे जे काही मोजके होते, त्यामध्ये मी होतो, असे प्रताप सरनाईक यांनी झी 24 तासला सांगितले.
बारामतीला काही कामानिमित्त आलो की दादांसोबत भेटीगाठी व्हायच्या. काम कसं कराव, स्वच्छता कशी ठेवावी, संबंध कोणासारखे असावे तर दादांसारखे असावेत. माझी आणि दादांची मुलं चांगले मित्र आहेत. संबंध जोपासायचे, असेही सरनाईक म्हणाले.
प्रेम मनापासून करणारा राज्याचा नेता होता. मी इथे पोहोचण्यासाठी अजित पवारांचा मोठा वाटा होता. प्रतापला मदत करायचीय. मी मागे वळून पाहीलं तर मला वाटलं माझं राष्ट्रवादी काँग्रेसचं मंत्रीमंडळचं आहे की काय? असं मिश्किलपणे दादा म्हणायचे. आमच्याशी चर्चा करायचे, अशी आठवण सरनाईकांनी सांगितली.
काल कॅबिनेटची बैठक संपल्यानंतर मी त्यांना 9 तारखेचं आमंत्रण दिलं. यावेळी त्यांनी आपल्या पीएला सांगितलं. आमच्या संबंधामध्ये कोणी आड आलं नाही. एकनाथ शिंदेंनी देखील कधी विचारलं नाही. दादा आपल्यात नाहीत हे अजूनही खरं वाटत नाही, असे सरनाईक म्हणाले.
प्रताप सरनाईक आणि अजित पवारांचा एक किस्सा चर्चेत आलाय. व्यवसायात आमच्या कंपनीचे चांगले नाव झाले. अजित दादांवर माझं प्रचंड प्रेम.जुलै 2008 साली अजित पवारांचा वाढदिवस होता. सिद्धिविनायक मंदीरात लिलाल सुरु होता. त्यावेळी रत्नजडीत मोबाईल लिलावामध्ये मिळाला. तो मोबाईल अजित पवारांना गिफ्ट देण्यासाठी घेतला. त्या मोबाईलच्या माध्यमातून मला प्रसिद्धी मिळाली आणि आतापर्यंत लोक मला त्यामुळे लक्षात ठेवतात, असा किस्सा एकदा प्रताप सरनाईक यांनी सांगितला होता. जो आता पुन्हा चर्चेत आलाय.