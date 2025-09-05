महाराष्ट्रातील बडा मंत्री टेस्ला कार खरेदी करणारा भारतातील पहिला व्यक्ती; कारची किंमत जाणून शॉक व्हाल

Pratap Sarnaik Maharashtra Transport Minister Gets Tesla Car : जगातील श्रीमंत व्यक्ती एलॉन मस्क यांची नामांकित इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्लानं भारतात पाऊल ठेवलंय. मुंबईतील टेस्लाच्या पहिल्या शोरुमचं काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या हस्ते उदघाटन झाले. महाराष्ट्रातील बडा मंत्री बनला टेस्ला कार खरेदी करणारा भारतातील पहिला व्यक्ती बनला आहे. भारतीय बाजारपेठेत टेस्लाच्या पहिल्या कार 'टेस्ला मॉडेल वाय' ('Tesla Model Y' ) चे पहिले युनिट डिलिव्हर केले आहे. महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक हे कारचे पहिले मालक बनले आहेत.
मुंबईच्या BKC परिसरात असलेल्या एक्सपिरियन्स सेंटर येथे टेस्ला कारचे शो रुम आहे. जुलैमध्ये कंपनीचे हे पहिला शोरूम उघडल्यानंतर लगेचच मंत्री सरनाईक यांनी मॉडेल वाय कार बुक केली. टेस्लाने 15 जुलै रोजी भारतात अधिकृत प्रवेशाची घोषणा केली. मुंबईत देशातील पहिले शोरूम उघडले. कंपनी या शोरूमला 'टेस्ला एक्सपिरीयन्स सेंटर' असे नाव दिल आहे. येथे ग्राहकांना कार जवळून पाहण्याची आणि टेस्ट ड्राईव्ह घेण्याची संधी मिळते.
टेस्ला मॉडेल वायची डिलिव्हरी घेताना शिवसेना नेते सरनाईक म्हणाले की, ही खरेदी केवळ वैयक्तिक नाही तर महाराष्ट्राच्या हरित महत्त्वाकांक्षेचे प्रतीक आहे. ते नागरिकांमध्ये, विशेषतः तरुणांमध्ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटीबद्दल जागरूकता पसरवण्यासाठी मी टेस्लाची कार खरेदी केली आहे. मी ही कार माझ्या नातवाला भेट देणार आहे जेणेकरून त्याला लहानपणापासूनच शाश्वत वाहतुकीचे महत्त्व समजेल.
राज्याने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आधीच अनेक उपक्रम सुरू केली आहेत. यामध्ये अटल सेतू आणि समृद्धी एक्सप्रेसवेवर इलेक्ट्रीक वाहनांना टोल माफी करण्यात आली आहे. तर महाराष्ट्र राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळाच्या (MSRTC) ताफ्यात सुमारे 5,000 इलेक्ट्रिक बसेस सामील झाल्या आहेत. इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने मोठया प्रमाणात इलेक्ट्रीक वाहनांची खरेदी केली आहे.
टेस्ला मॉडेल वाय RWD आणि Long Range RWD दोन प्रकारांमध्ये सादर करण्यात आली आहे. RWD प्रकाराची किंमत 59.89 लाख रुपये आहे आणि Long Range RWD व्हिरिएंटची स्टार्टिंग प्राईज 67.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. तथापि, दिल्ली आणि मुंबई दरम्यान ऑन-रोड किंमतीत फरक आहे. ही कार दोन वेगवेगळ्या बॅटरी पॅकसह येते (60 kWh आणि मोठी 75 kWh बॅटरी पॅक). 60 kWh बॅटरी एका चार्जवर 500 किमी (WLTP प्रमाणित) ड्रायव्हिंग रेंज देते. तर Long Range RWD मध्ये सिंगल चार्डमध्ये 622 किमी ड्रायव्हिंग रेंज मिळते.
FAQ
1. टेस्ला मॉडेल वाय भारतात कधी लॉन्च झाली?
टेस्लाने 15 जुलै 2025 रोजी भारतात अधिकृत प्रवेश केला आणि मुंबईतील बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) येथे देशातील पहिले 'टेस्ला एक्सपिरियन्स सेंटर' उघडले. याच वेळी टेस्ला मॉडेल वाय या इलेक्ट्रिक SUV ची घोषणा करण्यात आली.
2. भारतात टेस्ला मॉडेल वाय खरेदी करणारी पहिली व्यक्ती कोण आहे?
महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री आणि शिवसेना नेते प्रताप सरनाईक हे भारतात टेस्ला मॉडेल वाय खरेदी करणारे पहिले व्यक्ती आहेत. त्यांना 5 सप्टेंबर 2025 रोजी मुंबईच्या BKC येथील टेस्ला एक्सपिरियन्स सेंटरमधून या कारची डिलिव्हरी मिळाली.
3. टेस्ला मॉडेल वायची किंमत आणि प्रकार कोणते आहेत?
टेस्ला मॉडेल वाय दोन प्रकारांमध्ये उपलब्ध आहे: रिअर-व्हील ड्राइव्ह (RWD): 59.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम), 60 kWh बॅटरीसह 500 किमी रेंज. लाँग रेंज रिअर-व्हील ड्राइव्ह (LR RWD): 67.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम), 75 kWh बॅटरीसह 622 किमी रेंज. ऑन-रोड किंमती मुंबई आणि दिल्ली येथे वेगवेगळ्या असू शकतात.