English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मी मीरा–भाईंदरचा बजरंगी भाईजान....; प्रताप सरनाईकांचं विधान, म्हणाले 'जशी हनुमानाने लंका जाळली...'

ठाण्यातील ओवळा–माजिवडा मतदारसंघाचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी आज पत्रकार परिषद घेत विविध मुद्द्यांवर सविस्तर भूमिका मांडली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या विकासकामांचा आढावा घेताना त्यांनी विरोधकांवरही थेट टीका केली. आगामी निवडणुका, युती, सर्वेक्षण, तसेच विविध वादग्रस्त विषयांवर त्यांनी स्पष्ट आणि आक्रमक भूमिका घेतली.

Updated: Jan 5, 2026, 04:32 PM IST
मी मीरा–भाईंदरचा बजरंगी भाईजान....; प्रताप सरनाईकांचं विधान, म्हणाले 'जशी हनुमानाने लंका जाळली...'

ठाण्यातील ओवळा–माजिवडा मतदारसंघाचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी आज पत्रकार परिषद घेत विविध मुद्द्यांवर सविस्तर भूमिका मांडली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या विकासकामांचा आढावा घेताना त्यांनी विरोधकांवरही थेट टीका केली. आगामी निवडणुका, युती, सर्वेक्षण, तसेच विविध वादग्रस्त विषयांवर त्यांनी स्पष्ट आणि आक्रमक भूमिका घेतली.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रताप सरनाईक म्हणाले की, "मुख्यमंत्री पदावर असताना एकनाथ शिंदे यांनी ओवळा–माजिवडा मतदारसंघाला मोठ्या प्रमाणात निधी देऊन विकासकामे केली. घोडबंदर रोडच्या विस्तारीकरणासाठी मोठ्या निधीची गरज होती, मात्र महापालिकेकडे पुरेसा निधी नव्हता. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने मदत केली. निवडणुकीच्या तोंडावर केवळ वचननामा जाहीर करणाऱ्या पक्षांपेक्षा प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांचे त्यांनी आभार मानले. त्यांनी विविध विकासकामांची यादीही वाचून दाखवली. मेट्रो प्रकल्प आचारसंहितेमुळे सुरू करता आला नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ओवळा–माजिवडा मतदारसंघातील शिवसेनेचे दोन उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याबद्दल त्यांनी अभिनंदन केले आणि भाजप–शिवसेना युतीचे सर्वाधिक उमेदवार निवडून येतील, असा विश्वास व्यक्त केला. सर्वेक्षणांवर विश्वास नसल्याचे सांगत जनतेचा कौल युतीच्या बाजूनेच लागेल, असे ते म्हणाले.

नवाब मलिक प्रकरणावर बोलताना सरनाईक म्हणाले की, "प्रत्येक पक्ष आपले जास्तीत जास्त उमेदवार निवडून आणण्याचा प्रयत्न करतो. देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात मोठ्या प्रमाणात विकास झाला आहे. "संजय राऊत यांच्यावर टीका करताना त्यांनी, “आम्ही बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांवर चालतो, मात्र त्यांच्या विचारांना मूठमाती देण्याचं काम विरोधकांनी केलं आहे,” असा आरोप केला.

आदित्य ठाकरे यांच्या वक्तव्यावर त्यांनी कोस्टल रोडचे श्रेय देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांनाच असल्याचे सांगितले. जालना लर्निंग लायसन्स घोटाळ्याबाबत त्यांनी ही घटना गंभीर असून, पोलिस चौकशी आणि कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असल्याचे स्पष्ट केले.

मीरा–भाईंदर युतीवर बोलताना प्रताप सरनाईक यांनी भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांच्यावर निशाणा साधला. “मी मीरा–भाईंदरचा बजरंगी भाईजान आहे. हनुमानाने जशी लंका जाळली, तसा मी इथला भ्रष्टाचार जाळेन,” असे आक्रमक वक्तव्य त्यांनी केले. एकूणच या पत्रकार परिषदेतून प्रताप सरनाईक यांनी विकास, युती आणि राजकारणावर ठाम भूमिका मांडत निवडणुकीसाठी सज्ज असल्याचा संदेश दिला.

About the Author
Tags:
pratap sarnaikpress conferenceThane developmentpratap sarnaik Press conference on thane developmentप्रताप सरनाईक

इतर बातम्या

KKR ला मिळाली मुस्तफिजूर रहमानची रिप्लेसमेंट?140 किमी प्रति...

स्पोर्ट्स