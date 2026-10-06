'दिशा सालियन प्रकरणात एकनाथ शिंदेंनी कधी...', ठाकरेंचा थेट उल्लेख टाळत मंत्र्यांचा सवाल; 'आरोपींना भर चौकात...'

राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी प्रदीप पूर्णेकर हत्याकांडप्रकरणी भाष्य केलं आहे. आज मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये सरनाईक यांनी अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी पुढील टप्प्यातील मराठीचे वर्ग कधी सुरु होणार यासंदर्भातील माहिती दिली. यावेळेस प्रश्नोत्तरादरम्यान त्यांना पूर्णेकर प्रकरणावर मिनाक्षी शिंदेंचा उल्लेख करत प्रश्न विचारण्यात आला असता त्यांनी स्पष्ट शब्दांमध्ये आपलं मत व्यक्त केलं.
पूर्णेकरांच्या हत्येसंदर्भात बोलताना, "32 वर्षात एवढा भयंकर प्रसंग मी पाहीलेला नाही. एवढी भीषण हत्या मी पाहिली नाही. असं रक्तरंजित मी कधी काही पाहीलं नाही. सुसंस्कृत म्हणून ठाणे शहराकडे पाहील जातं," असं सरनाईक म्हणाले. पुढे बोलताना, "आगरी समाजाला नेहमी प्राधान्य दिलं आहे. त्यांना नेहमीच पक्षाने संधी उपलब्ध करुन दिली आहे. या समाजाला मोठं प्राधान्य शिवसेनेने दिलेलं आहे," असं सरनाईक म्हणाले.
या प्रकरणामध्ये शिंदेंच्या शिवसेनेच्या महिला नेत्या आणि ठाण्याच्या माजी महापौर मिनाक्षी शिंदे आणि त्यांच्या पतीवर आरोप केला जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना सरनाईकांनी, "मिनाक्षी शिंदे यांनी स्वत: स्पष्टीकरण दिलेले आहे. लोक केविलवाणा प्रयत्न करत आहे. पूर्णेकर हत्याकांडाचा आम्ही निषेध करतो. पूर्णेकर हत्याकांडातील आरोपींना भर चौकात फाशी द्या," अशी मागणी केली.
पुढे बोलताना, पूर्णेकर प्रकरणावरुन राजकारण नको असं म्हणत सरनाईक यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा उल्लेख करत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला टोला लगावला. दिशा सालीयन प्रकरणात एकनाथ शिंदे यांनी आरोप केले नाही हे लक्षात ठेवलं पाहिजे, अशी आठवण सरनाईकांनी करुन दिली. "दिशा सायलियन प्रकरणात एकनाथ शिंदेंनी कधी आरोप केले का? मग त्यांनी (ठाकरेंच्या पक्षाने) यात राजकारण करु नये. पोलिसांच्या तपासातून सर्व स्पष्ट होईल," असं सरनाईक म्हणाले.
अमराठी भाषिकांसाठी दुसरा वर्ग महात्मा गांधींच्या जयंतीपासून ते बाळासाहेब ठाकरेंच्या जयंतीपर्यंत सुरु राहणार असल्याची माहिती सरनाईकांनी दिली. 9 लाख 78 हजार रिक्षा आणि टॅक्सी चालक असून 1 लाख 65 हजार 800 चालकांना मराठी शिकवून प्रमाणपत्र दिले आहे, असं सरनाईकांनी सांगितलं. तसेच, या रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना 1800 शिक्षकांनी शिकवल्याचंही परिवहन मंत्र्यांनी सांगितलं. रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना आवाहन करताना, "मराठी तुम्हाला शिकावीच लागेल. आम्ही 100 च्या बॅचेस केलेल्या आहेत. त्यात तुम्ही सहभागी व्हा. महाराष्ट्रात तुम्हाला मराठी शिकावीच लागेल. मुख्यमंत्र्यांनी ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे," अशी माहिती सरनाईकांनी दिली.