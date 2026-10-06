Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /दिशा सालियन प्रकरणात एकनाथ शिंदेंनी कधी..., ठाकरेंचा थेट उल्लेख टाळत मंत्र्यांचा सवाल; आरोपींना भर चौकात...

'दिशा सालियन प्रकरणात एकनाथ शिंदेंनी कधी...', ठाकरेंचा थेट उल्लेख टाळत मंत्र्यांचा सवाल; 'आरोपींना भर चौकात...'

मुंबईमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये सरनाईक यांना त्यांच्याच पक्षातील महिला सहकाऱ्याचा संदर्भ देत प्रश्न विचारण्यात आला असता त्यांनी थेट उल्लेख न करता ठाकरेंच्या शिवसेनेला टोला लगावला.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 06, 2026, 12:30 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 12:36 PM IST
'दिशा सालियन प्रकरणात एकनाथ शिंदेंनी कधी...', ठाकरेंचा थेट उल्लेख टाळत मंत्र्यांचा सवाल; 'आरोपींना भर चौकात...'
Image Credit: पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्र्यानं केलं विधान (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
सातारा हादरलं! जन्मदात्या बापानेच लेकीला संपवलं, पुरावा नष्ट करण्यासाठी AI ला विचारलं, उत्तर ऐकून बसेल धक्का
2
3
4
5